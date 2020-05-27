Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Поклонников американского актера Брэда Питта удивил его "запущенный" внешний вид на "шпионских" фотографиях. Снимки с Питтом опубликовал британский таблоид The Daily Mail.
На фотографиях 56-летний актер запечатлен на улице калифорнийского города Малибу вместе со своим другом, басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари. При этом пользователей удивил внешний вид Питта – заросшие волосы и рваные джинсы.
Brad Pitt chats up pal Flea in Malibu while looking at a $20K motorcycle: The ex of Angelina Jolie was looking at a BMW R-1250 motorcycle with his longtime friend Flea, a bassist with the rock band Red Hot Chili Peppers of the hit song Californication. https://t.co/7FFNJos4Xr pic.twitter.com/3OFr8NSDB5— RushReads (@RushReads) May 26, 2020
"Я думаю, что его волосы выглядят глупо. Он слишком стар для таких длинных густых волос", - написал пользователь Dave Gibbs.
"Он всегда выглядит так, будто ему нужно принять ванну", - выразила мнение Wendy.
"Это какой-то бездомный, а не он", - сыронизировал Prophet777.
При этом многие пользователи считают, что Питт все еще отлично выглядит.
"Брэд выглядит хорошо, несмотря ни на что", - заявила BeauBeau22.
"Как он до сих пор так хорошо выглядит?" - задался вопросом TripleH024.
"Отличный актер, отлично смотрится", - заметила Violet Lily.