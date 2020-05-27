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Культура
2020-05-27T05:42
https://ria.ru/20200527/1572036232.html
Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников
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РИА Новости

Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников

05:42 27.05.2020
31705
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брэд Питт
Актер Брэд Питт
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Брэд Питт. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Поклонников американского актера Брэда Питта удивил его "запущенный" внешний вид на "шпионских" фотографиях. Снимки с Питтом опубликовал британский таблоид The Daily Mail.
На фотографиях 56-летний актер запечатлен на улице калифорнийского города Малибу вместе со своим другом, басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари. При этом пользователей удивил внешний вид Питта – заросшие волосы и рваные джинсы.
"Я думаю, что его волосы выглядят глупо. Он слишком стар для таких длинных густых волос", - написал пользователь Dave Gibbs.
"Он всегда выглядит так, будто ему нужно принять ванну", - выразила мнение Wendy.
"Это какой-то бездомный, а не он", - сыронизировал Prophet777.
При этом многие пользователи считают, что Питт все еще отлично выглядит.
"Брэд выглядит хорошо, несмотря ни на что", - заявила BeauBeau22.
"Как он до сих пор так хорошо выглядит?" - задался вопросом TripleH024.
"Отличный актер, отлично смотрится", - заметила Violet Lily.
Кайли Дженнер
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Обсудить 4
КультураМалибуБрэд Питт (Уильям Бредли)СШАВ мире
Популярные комментарии
Коментаторов он забыл спросить каките джинсы ему надевать и какую причёску носить!
27 мая, 08:02
True Story
2300001
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