В шести населенных пунктах Чукотки ввели масочный режим

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Масочный режим из-за коронавируса ввели еще в четырех населенных пунктах Чукотки, таким образом их число достигло шести, сообщает правительство региона.
"Теперь защитную маску необходимо носить при посещении объектов розничной торговли, поездках в транспорте общего пользования, в том числе легковом такси. Это касается жителей, находящихся на территории трёх городов, – Анадыря, Певека и Билибино, посёлка Угольные Копи, сёл Тавайваам и Кепервеем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе создан запас из более чем 615 тысяч масок
На Чукотке подтвержден 61 случай коронавируса, 37 человек выздоровели, один скончался.