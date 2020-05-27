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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T05:42
https://ria.ru/20200527/1572036202.html
В шести населенных пунктах Чукотки ввели масочный режим
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ee02e865a28f301f21c63e30ece8c83.jpg
РИА Новости

В шести населенных пунктах Чукотки ввели масочный режим

05:42 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Масочный режим из-за коронавируса ввели еще в четырех населенных пунктах Чукотки, таким образом их число достигло шести, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Певеке, где произошла вспышка внебольничных пневмоний, и Билибино введён масочный режим. Там закрыты на карантин детские сады, под особым контролем остаются школы, больницы, места массового пребывания людей. Также ранее масочный режим ввели в аэропортах и больницах региона.
"Теперь защитную маску необходимо носить при посещении объектов розничной торговли, поездках в транспорте общего пользования, в том числе легковом такси. Это касается жителей, находящихся на территории трёх городов, – Анадыря, Певека и Билибино, посёлка Угольные Копи, сёл Тавайваам и Кепервеем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе создан запас из более чем 615 тысяч масок
На Чукотке подтвержден 61 случай коронавируса, 37 человек выздоровели, один скончался.
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