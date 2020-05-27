В Забайкалье за сутки выявили 53 случая COVID-19

"На 27 мая в Забайкальском крае зарегистрирован 991 подтвержденный случай наличия коронавирусной инфекции. За прошедшие 24 часа из моностационаров выписаны 30 человек, всего выздоровели 447. За минувшие сутки скончалась женщина 72-х лет с подтверждённым диагнозом COVID-19 и тяжелыми сопутствующими патологиями. Также получено положительное патологоанатомическое заключение о коронавирусной инфекции на двух пациентов, ранее скончавшихся в моногоспиталях", - говорится в сообщении.