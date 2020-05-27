Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T05:15
https://ria.ru/20200527/1572036126.html
В Забайкалье за сутки выявили 53 случая COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Забайкалье за сутки выявили 53 случая COVID-19

05:15 27.05.2020
716
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае за сутки выросло на 53, общее число зафиксированных случаев заболевания с начала пандемии составило 991, сообщает пресс-служба правительства региона.
Во вторник в регионе были зарегистрированы 938 случаев заболевания коронавирусом с момента начала пандемии.
"На 27 мая в Забайкальском крае зарегистрирован 991 подтвержденный случай наличия коронавирусной инфекции. За прошедшие 24 часа из моностационаров выписаны 30 человек, всего выздоровели 447. За минувшие сутки скончалась женщина 72-х лет с подтверждённым диагнозом COVID-19 и тяжелыми сопутствующими патологиями. Также получено положительное патологоанатомическое заключение о коронавирусной инфекции на двух пациентов, ранее скончавшихся в моногоспиталях", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что всего с начала пандемии умерли 17 человек с коронавирусом. Случаи заболевания зарегистрированы в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах края.
В пресс-службе сообщили, что в краевой клинической инфекционной больнице проведена полная подготовка к возможному развертыванию моногоспиталя для лечения коронавируса. В случае, если число заболевших в регионе продолжит расти, в течение 24 часов пятиэтажный корпус будет освобожден для лечения пациентов с COVID-19.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000121
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Забайкальский крайПроисшествия
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Инфекционное отделение больницы на Чукотке закрыли на карантин
Медицинские маски
В шести населенных пунктах Чукотки ввели масочный режим
Медицинский работник
Медикам в Приморье увеличили компенсацию расходов за аренду жилья
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Рубли
МЧС предостерегло бизнесменов от действий мошенников
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 40 случаев COVID-19
Подозреваемый в ограблении пенсионерки в Чите
В Забайкалье грабитель написал жертве записку с извинениями
Перу
Перу установило рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
Последствия пожара в Читинском районе Забайкальского края
Власти Забайкалья назвали причину пожаров в лесах
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
Американцы стали чаще жаловаться на симптомы депрессии и тревожности
Мексика
В Мексике число умерших от коронавируса достигло 8134 человек
Медицинский работник измеряет температуру женщине в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили один случай COVID-19
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала, когда вывезут российских детей из Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
22:31В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния