В Забайкалье за сутки выявили 53 случая COVID-19

КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае за сутки выросло на 53, общее число зафиксированных случаев заболевания с начала пандемии составило 991, сообщает пресс-служба правительства региона.
Во вторник в регионе были зарегистрированы 938 случаев заболевания коронавирусом с момента начала пандемии.
"На 27 мая в Забайкальском крае зарегистрирован 991 подтвержденный случай наличия коронавирусной инфекции. За прошедшие 24 часа из моностационаров выписаны 30 человек, всего выздоровели 447. За минувшие сутки скончалась женщина 72-х лет с подтверждённым диагнозом COVID-19 и тяжелыми сопутствующими патологиями. Также получено положительное патологоанатомическое заключение о коронавирусной инфекции на двух пациентов, ранее скончавшихся в моногоспиталях", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что всего с начала пандемии умерли 17 человек с коронавирусом. Случаи заболевания зарегистрированы в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах края.
В пресс-службе сообщили, что в краевой клинической инфекционной больнице проведена полная подготовка к возможному развертыванию моногоспиталя для лечения коронавируса. В случае, если число заболевших в регионе продолжит расти, в течение 24 часов пятиэтажный корпус будет освобожден для лечения пациентов с COVID-19.