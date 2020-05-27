МЧС предостерегло бизнесменов от действий мошенников

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, в последнее время участились случаи такого вида мошенничества. В группу риска попадают бизнесмены, которые работают в условиях ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

"Ложные сообщения о предстоящей проверке с участием Госпожнадзора и других контролирующих органов власти поступают по телефону, в соцсетях и даже при личном посещении учреждений и предприятий, продолжающих работу в условиях действия ограничительных мер", - сообщает ведомство.

Представляясь сотрудниками МЧС России, злоумышленники предлагают в обмен на вознаграждение решить вопрос с якобы выявленными нарушениями. По данным ведомства, предприниматели идут на поводу у мошенников, отдавая деньги и сувениры за смягчение требований проверки или ее перенос на другое время.