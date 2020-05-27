МЧС предостерегло бизнесменов от действий мошенников

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МЧС РФ предостерегает бизнесменов от действий мошенников, которые от имени надзорных ведомств якобы проводят проверки и за деньги обещают "закрыть глаза" на выявленные нарушения.
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, в последнее время участились случаи такого вида мошенничества. В группу риска попадают бизнесмены, которые работают в условиях ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
"Ложные сообщения о предстоящей проверке с участием Госпожнадзора и других контролирующих органов власти поступают по телефону, в соцсетях и даже при личном посещении учреждений и предприятий, продолжающих работу в условиях действия ограничительных мер", - сообщает ведомство.
Представляясь сотрудниками МЧС России, злоумышленники предлагают в обмен на вознаграждение решить вопрос с якобы выявленными нарушениями. По данным ведомства, предприниматели идут на поводу у мошенников, отдавая деньги и сувениры за смягчение требований проверки или ее перенос на другое время.
"Лучший способ избежать ловушек – зайти на официальный сайт МЧС России и его территориальных подразделения. Здесь размещена информация о должностных лицах, указаны их контактные телефоны. Кроме того, по "телефону доверия" можно проверить информацию об участии определенного должностного лица в надзорных мероприятиях в отношении конкретного объекта. Эта информация находится в открытом доступе", - сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.