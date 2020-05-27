Медикам в Приморье увеличили компенсацию расходов за аренду жилья

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Депутаты Приморья в среду на заседании заксобрания региона приняли закон, увеличивающие компенсацию медикам за съем жилья с 20 до 30 тысяч рублей, сообщает региональный парламент.
"В трех чтениях приняты изменения в краевой закон "О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения". Законопроект предусматривает увеличение размера компенсации расходов за наем жилья до 30 тысяч рублей в месяц врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу, работающим во Владивостокском городском округе", - говорится в сообщении.
Компенсация расходов за аренду жилья выплачивается медикам в Приморье с 2019 года. Ранее медработники, которым не предоставлялось служебное или специализированное жилье, получали до 20 тысяч рублей ежемесячно.
Планируется, что данная мера поддержки будет действовать до 2024 года. В краевом бюджете на меры социальной поддержки отдельным категориям медиков ежегодно предусматривается 253,5 миллиона рублей.