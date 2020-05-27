Медикам в Приморье увеличили компенсацию расходов за аренду жилья

"В трех чтениях приняты изменения в краевой закон "О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения". Законопроект предусматривает увеличение размера компенсации расходов за наем жилья до 30 тысяч рублей в месяц врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу, работающим во Владивостокском городском округе", - говорится в сообщении.