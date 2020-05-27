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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T04:57
https://ria.ru/20200527/1572035959.html
В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса

04:57 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 27 мая зарегистрировано 1364 (+51) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 756", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что за весь период пандемии выздоровели 644 человека, умерли девять пациентов. В стационарах сейчас лечатся 539 больных, в том числе 59 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 172 пациента с легким течением инфекции.
В реанимации находятся 16 человек, в том числе на ИВЛ – три человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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