В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса

КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 27 мая зарегистрировано 1364 (+51) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 756", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что за весь период пандемии выздоровели 644 человека, умерли девять пациентов. В стационарах сейчас лечатся 539 больных, в том числе 59 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 172 пациента с легким течением инфекции.
В реанимации находятся 16 человек, в том числе на ИВЛ – три человека.
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