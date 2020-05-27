В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса

"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 27 мая зарегистрировано 1364 (+51) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 756", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что за весь период пандемии выздоровели 644 человека, умерли девять пациентов. В стационарах сейчас лечатся 539 больных, в том числе 59 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 172 пациента с легким течением инфекции.