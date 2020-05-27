Инфекционное отделение больницы на Чукотке закрыли на карантин

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Инфекционное отделение окружной больницы в Певеке на Чукотке - самом северном городе РФ – закрыли на карантин по коронавирусу, сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача по автономному округу.
Ранее сообщалось, что в Певеке произошла вспышка внебольничных пневмоний - 6 человек доставили на лечение в Анадырь. В Певеке и Билибино закрыты на карантин детские сады, под особым контролем остаются школы, больницы, места массового пребывания людей. По рекомендации Роспотребнадзора в городах введён масочный режим - действует в аэропортах, на авиапредприятиях, в медицинских учреждениях.
В постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора, отмечается, что эпидемиологическая ситуация продолжает осложняться, количество зарегистрированных случаев заболевания увеличивается.
"С целью предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди населения города Певек и формирования очагов групповой заболеваемости… постановляю ввести ограничительные мероприятия (карантин) по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в инфекционном отделении ГБУЗ "Чукотская окружная больница" филиал Чаунская районная больница, расположенного на территории города Певек", - говорится в постановлении.
Карантин введен до особого распоряжения. Руководству больницы поручено прекратить допуск посетителей в стационар, приостановить прием и выписку пациентов в течении 14 дней, определить круг контактных с больными коронавирусом и протестировать их, обеспечить изоляцию всех медиков инфекционного отделения в помещениях больницы на 14 дней.
По данным оперативного штаба региона, в Чаунском районе с начала эпидемии зафиксированы 9 случаев коронавируса. Всего на Чукотке заболел 61 человек, 37 выздоровели, один умер.
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