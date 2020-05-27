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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T04:34
https://ria.ru/20200527/1572035851.html
Инфекционное отделение больницы на Чукотке закрыли на карантин
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870058_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e467c0b2ebe752fdc15c3e8da73aba2.jpg
РИА Новости

Инфекционное отделение больницы на Чукотке закрыли на карантин

04:34 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Инфекционное отделение окружной больницы в Певеке на Чукотке - самом северном городе РФ – закрыли на карантин по коронавирусу, сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача по автономному округу.
Ранее сообщалось, что в Певеке произошла вспышка внебольничных пневмоний - 6 человек доставили на лечение в Анадырь. В Певеке и Билибино закрыты на карантин детские сады, под особым контролем остаются школы, больницы, места массового пребывания людей. По рекомендации Роспотребнадзора в городах введён масочный режим - действует в аэропортах, на авиапредприятиях, в медицинских учреждениях.
В постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора, отмечается, что эпидемиологическая ситуация продолжает осложняться, количество зарегистрированных случаев заболевания увеличивается.
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"С целью предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди населения города Певек и формирования очагов групповой заболеваемости… постановляю ввести ограничительные мероприятия (карантин) по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в инфекционном отделении ГБУЗ "Чукотская окружная больница" филиал Чаунская районная больница, расположенного на территории города Певек", - говорится в постановлении.
Карантин введен до особого распоряжения. Руководству больницы поручено прекратить допуск посетителей в стационар, приостановить прием и выписку пациентов в течении 14 дней, определить круг контактных с больными коронавирусом и протестировать их, обеспечить изоляцию всех медиков инфекционного отделения в помещениях больницы на 14 дней.
По данным оперативного штаба региона, в Чаунском районе с начала эпидемии зафиксированы 9 случаев коронавируса. Всего на Чукотке заболел 61 человек, 37 выздоровели, один умер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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