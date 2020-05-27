Инфекционное отделение больницы на Чукотке закрыли на карантин

"С целью предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди населения города Певек и формирования очагов групповой заболеваемости… постановляю ввести ограничительные мероприятия (карантин) по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в инфекционном отделении ГБУЗ "Чукотская окружная больница" филиал Чаунская районная больница, расположенного на территории города Певек", - говорится в постановлении.

Карантин введен до особого распоряжения. Руководству больницы поручено прекратить допуск посетителей в стационар, приостановить прием и выписку пациентов в течении 14 дней, определить круг контактных с больными коронавирусом и протестировать их, обеспечить изоляцию всех медиков инфекционного отделения в помещениях больницы на 14 дней.