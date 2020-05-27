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2020-05-27T07:50
https://ria.ru/20200527/1572035817.html
Американцы стали чаще жаловаться на симптомы депрессии и тревожности
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098383_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_b95ee5f7cdb600d5025d2b10ce44c7a3.jpg
РИА Новости

Американцы стали чаще жаловаться на симптомы депрессии и тревожности

04:33 27.05.2020 (обновлено: 07:50 27.05.2020)
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число американцев, сообщающих о клинических симптомах депрессии и тревожности, значительно увеличилось в период пандемии, сообщает издание Washington Post со ссылкой на данные исследования Бюро переписи населения США.
Бюро в конце апреля начало проводить еженедельные опросы среди населения США с целью оценить воздействие пандемии на ситуацию в сфере занятости, финансов, образования и здоровья в стране. Последний опрос проводился с 7 по 12 мая, в нем приняли участия 42 тысячи респондентов. Респонденты должны были ответить на четыре вопроса о наличии у них симптомов расстройств психики.
Как сообщает издание, 24% опрошенных имели симптомы серьезного депрессивного расстройства, а у 30% наблюдалось тревожное расстройство. Среди возрастных групп наиболее часто о подобных симптомах говорили молодые люди. Кроме того, женщины чаще сообщали о симптомах тревожности и депрессии, чем мужчины.
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Как сообщает издание, результаты демонстрируют сильные изменения, по сравнению с показателями до пандемии. Так, отвечая на один из вопросов в 2014 году, 25% опрошенных сообщали, что часто испытывают "чувство подавленности, депрессии или безнадежности". В 2020 году об этом сообщали уже 50% опрошенных. При этом, 10% респондентов в 2020 году говорили, что испытывают эти чувства почти каждый день.
Бюро переписи населения США намерено проводить еженедельные опросы населения на протяжении трех месяцев.
Ранее британские ученые описали вероятные расстройства психики, которые может вызвать COVID-19. В исследовании, опубликованном в журнале Lancet, сообщалось, что во время острого периода заболевания у пациентов с COVID-19 могут развиваться спутанность сознания, а в долгосрочном плане возможно развитие депрессии, тревожных расстройств и ПТСР.
США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев заражения COVID-19.
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