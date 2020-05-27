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2020-05-27T07:51
https://ria.ru/20200527/1572035783.html
Арестованный за поджог аниме-студии в Японии признал вину
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РИА Новости

Арестованный за поджог аниме-студии в Японии признал вину

04:23 27.05.2020 (обновлено: 07:51 27.05.2020)
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© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Арестованный по делу о поджоге японской студии аниме Синдзи Оба признал свою вину, его перевели в изолятор из больницы, где он 10 месяцев лечился от ожогов, сообщило агентство Киодо.
Мужчина был арестован лишь через 10 месяцев после поджога студии аниме Kyoto Animation, несмотря на выписанный вскоре после инцидента ордер на арест. В результате поджога студии Оба получил ожоги, необходимость лечения, а затем ситуация вокруг распространения коронавируса стали причиной задержки с фактическим арестом и переводом его из больницы в следственный изолятор.
Как сообщает агентство, Оба подтвердил, что "ошибки нет", признавая вину.
В июле прошлого года Синдзи Оба зашел в здание студии аниме Kyoto Animation, с криком "Чтоб вы сдохли!" облил пол бензином и поджег. Через несколько минут после этого он был задержан полицией. Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу". В результате пожара трехэтажное здание площадью 700 квадратных метров почти полностью сгорело, погибли 36 человек, 33 человека получили травмы и ожоги, один из них до сих пор остается в больнице.
Сам Оба также получил множественные ожоги. В настоящее время, несмотря на курс реабилитационных мероприятий, он должен постоянно находиться на больничной койке. Полное его восстановление в короткие сроки было признано невозможным, поэтому полиция и решила перевести его из больницы в следственный изолятор. Камеру пришлось оборудовать необходимой для его содержания медицинской техникой.
В ноябре прошлого года на предварительном допросе он признал, что выбрал именно этот корпус студии, так как там работает больше всего людей, а также обронил фразу "Всё равно мне вышка".
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