Арестованный за поджог аниме-студии в Японии признал вину

Мужчина был арестован лишь через 10 месяцев после поджога студии аниме Kyoto Animation, несмотря на выписанный вскоре после инцидента ордер на арест. В результате поджога студии Оба получил ожоги, необходимость лечения, а затем ситуация вокруг распространения коронавируса стали причиной задержки с фактическим арестом и переводом его из больницы в следственный изолятор.
Как сообщает агентство, Оба подтвердил, что "ошибки нет", признавая вину.
В июле прошлого года Синдзи Оба зашел в здание студии аниме Kyoto Animation, с криком "Чтоб вы сдохли!" облил пол бензином и поджег. Через несколько минут после этого он был задержан полицией. Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу". В результате пожара трехэтажное здание площадью 700 квадратных метров почти полностью сгорело, погибли 36 человек, 33 человека получили травмы и ожоги, один из них до сих пор остается в больнице.
Сам Оба также получил множественные ожоги. В настоящее время, несмотря на курс реабилитационных мероприятий, он должен постоянно находиться на больничной койке. Полное его восстановление в короткие сроки было признано невозможным, поэтому полиция и решила перевести его из больницы в следственный изолятор. Камеру пришлось оборудовать необходимой для его содержания медицинской техникой.
В ноябре прошлого года на предварительном допросе он признал, что выбрал именно этот корпус студии, так как там работает больше всего людей, а также обронил фразу "Всё равно мне вышка".