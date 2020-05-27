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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T04:21
https://ria.ru/20200527/1572035752.html
Венесуэла с 1 июня начнет поэтапное смягчение карантина
https://cdn24.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_0:108:2001:1233_1036x0_80_0_0_1356b1298e3573e6b00aba92061378e9.jpg
РИА Новости

Венесуэла с 1 июня начнет поэтапное смягчение карантина

04:21 27.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Венесуэла с 1 июня намерена начать поэтапное смягчение карантина, введенного из-за коронавируса, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"Я осознаю, что необходимо облегчить социальную и экономическую жизнь, но организованно и безопасно", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.
"У нас есть план по организованному и дисциплинированному смягчению (ограничений) в важных экономических и торговых секторах… в сфере малого бизнеса. План готов", - сказал он.
Вместе с тем президент отметил, что также необходимо убедиться, что случаи заражения снижаются, также предстоит выработать определенные условия для смягчения карантина.
"Мы подготовим все, чтобы в понедельник начать поэтапно запускать план по ослаблению (ограничений)", - сказал Мадуро. Он также добавил, что в случае увеличения случаев заболевания в том или ином регионе может вводиться локальный, выборочный карантин или комендантский час.
В Венесуэле зарегистрировано 1211 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Николас МадуроВенесуэлаВ мире
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