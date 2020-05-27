Венесуэла с 1 июня начнет поэтапное смягчение карантина

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Венесуэла с 1 июня намерена начать поэтапное смягчение карантина, введенного из-за коронавируса, сообщил президент страны Николас Мадуро

"Я осознаю, что необходимо облегчить социальную и экономическую жизнь, но организованно и безопасно", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.

"У нас есть план по организованному и дисциплинированному смягчению (ограничений) в важных экономических и торговых секторах… в сфере малого бизнеса. План готов", - сказал он.

Вместе с тем президент отметил, что также необходимо убедиться, что случаи заражения снижаются, также предстоит выработать определенные условия для смягчения карантина.

"Мы подготовим все, чтобы в понедельник начать поэтапно запускать план по ослаблению (ограничений)", - сказал Мадуро. Он также добавил, что в случае увеличения случаев заболевания в том или ином регионе может вводиться локальный, выборочный карантин или комендантский час.

В Венесуэле зарегистрировано 1211 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек погибли.