В Китае за сутки выявили один случай COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 82 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 280 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1732, выздоровели 1687 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 28 таких случаев, все они локальные. За минувшие сутки из карантина выпустили 27 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 404 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.