Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T07:42
https://ria.ru/20200527/1572035673.html
В Китае за сутки выявили один случай COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630120_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_414e300aef05d2acb56d4e8cec880118.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили один случай COVID-19

04:09 27.05.2020 (обновлено: 07:42 27.05.2020)
845
© REUTERS / StringerМедицинский работник измеряет температуру женщине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник измеряет температуру женщине в провинции Цзилинь, Китай
© REUTERS / Stringer
ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил один новый случай заражения коронавирусом и 28 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных случаев нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что выявленный новый случай – ввозной, зарегистрирован в Шанхае.
Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 82 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 280 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1732, выздоровели 1687 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 28 таких случаев, все они локальные. За минувшие сутки из карантина выпустили 27 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 404 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1065 случаев заражения (четыре человека скончались, 1033 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 441 человек (семь скончались, 416 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
310000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
Рекомендуем
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 40 случаев COVID-19
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили семь случаев заражения COVID-19
Мексика
В Мексике число умерших от коронавируса достигло 8134 человек
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили 11 случаев коронавируса
Каракас
Венесуэла с 1 июня начнет поэтапное смягчение карантина
Бразилия
Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 24 тысячи человек
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть COVID-19
Контейнер с раствором натрия хлорида во время сдачи крови переболевшими COVID-19
Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19
Сотрудники правоохранительных органов Японии
Арестованный за поджог аниме-студии в Японии признал вину
Девушка измеряет объем талии
Диетолог назвал главную причину набора веса в самоизоляции
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 150 тысяч
Актер Брэд Питт
Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников
Перу
Перу установило рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 362 случая коронавируса
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
Американцы стали чаще жаловаться на симптомы депрессии и тревожности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
22:31В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния