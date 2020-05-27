Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть COVID-19

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Стремиться переболеть коронавирусом как можно скорее не стоит, поскольку чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить более эффективное лечение заболевания и более легкую его форму, считает профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
"Когда вы что-то подхватываете в начале эпидемии, то у вас меньше способов с этим бороться: у вас меньше знаний о вирусе. Сейчас, например, известно, что вирус нарушает систему свертываемости крови и приводит к образованию тромбов, поэтому сейчас пациенты получают антитромбовую терапию. Если бы вы подхватили этот вирус месяц назад, то тогда такого понимания еще не было. Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода. Вирус в каком-то смысле разбавляется и ослабевает, растет число бессимптомно переболевших, поэтому и ваши шансы переболеть бессимптомно увеличиваются", - сказала Баранова РИА Новости.
Она пояснила, что в мире начал превалировать более "заразный" штамм вируса.
"Это не значит, что он сильнее влияет на человека, он активнее заражает других людей. Число тяжелобольных остается тем же, но мы получаем много бессимптомных носителей и растущий процент переболевших, а значит стадный иммунитет (для него необходимо 70-80% переболевших - ред.) формируется быстрее", - уточнила Баранова.
По словам Барановой, уклониться от COVID-19 возможно, если снизить риски встретиться с вирусом.
"В магазины лучше ходить реже и покупать продукты на неделю, гулять в парке, а не идти на концерт. Вакцина опять же появится в скором будущем, я предпочту ее подождать", - сказала Баранова.