Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть COVID-19

"Когда вы что-то подхватываете в начале эпидемии, то у вас меньше способов с этим бороться: у вас меньше знаний о вирусе. Сейчас, например, известно, что вирус нарушает систему свертываемости крови и приводит к образованию тромбов, поэтому сейчас пациенты получают антитромбовую терапию. Если бы вы подхватили этот вирус месяц назад, то тогда такого понимания еще не было. Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода. Вирус в каком-то смысле разбавляется и ослабевает, растет число бессимптомно переболевших, поэтому и ваши шансы переболеть бессимптомно увеличиваются", - сказала Баранова РИА Новости.