США заявили о "небезопасном" перехвате своего самолета российскими Су-35

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Два российских истребителя Су-35 во вторник "небезопасно" перехватили самолет-разведчик Poseidon P-8A ВМС США над Средиземным морем, утверждает пресс-служба шестого флота.
Американские военные также назвали перехват "непрофессиональным", поскольку российские истребители, по их словам, одновременно приблизились к Poseidon с двух сторон, в результате чего разведчик не мог "безопасно маневрировать".
For the 3rd time in two months, Russian pilots flew in an unsafe and unprofessional manner today while intercepting a @USNavy P-8A Aircraft in the Eastern Mediterranean over international waters.https://t.co/PLLa8KpZ1S pic.twitter.com/TwSXZZIzDN— USNavyCNO (@USNavyCNO) May 26, 2020
Инцидент длился в общей сложности 64 минуты. На сайте пресс-службы Шестого флота появились два видеоролика и снимки, посвященные этой ситуации.
Американцы и ранее заявляли о перехвате своих самолетов российскими истребителями. Последний подобный случай произошел в середине апреля.
В Минобороны подчеркивали, что все полеты российских машин проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.