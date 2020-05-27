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2020-05-27T09:22
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США заявили о "небезопасном" перехвате своего самолета российскими Су-35
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РИА Новости

США заявили о "небезопасном" перехвате своего самолета российскими Су-35

04:01 27.05.2020 (обновлено: 09:22 27.05.2020)
28332
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Два российских истребителя Су-35 во вторник "небезопасно" перехватили самолет-разведчик Poseidon P-8A ВМС США над Средиземным морем, утверждает пресс-служба шестого флота.
Американские военные также назвали перехват "непрофессиональным", поскольку российские истребители, по их словам, одновременно приблизились к Poseidon с двух сторон, в результате чего разведчик не мог "безопасно маневрировать".
Инцидент длился в общей сложности 64 минуты. На сайте пресс-службы Шестого флота появились два видеоролика и снимки, посвященные этой ситуации.
Американцы и ранее заявляли о перехвате своих самолетов российскими истребителями. Последний подобный случай произошел в середине апреля.
В Минобороны подчеркивали, что все полеты российских машин проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Самолет Су-35
16 апреля, 00:49
ВМС США заявили об "опасном" перехвате своего самолета российским Су-35
8411574086
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РоссияВоенно-морские силы СШАСу-35СШАВ мире
Популярные комментарии
Рожденные ходить под себя летать не могут!
27 мая, 04:56
Covid короновирусович
122420000
Не чего летать где не надо. Разведку они производили, надо было предупредительный дать, совсем бы испугались.
27 мая, 04:45
А Алексей Земов
12440010
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