Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T03:59
https://ria.ru/20200527/1572035535.html
Диетолог назвал главную причину набора веса в самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/147293/39/1472933996_0:187:6000:3562_1036x0_80_0_0_138f3e9f5fb098294a53a3afdfda4522.jpg
РИА Новости

Диетолог назвал главную причину набора веса в самоизоляции

03:59 27.05.2020
6744
© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии
© Fotolia / JenkoAtaman
Девушка измеряет объем талии. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с "Вечерней Москвой" заявил, что главной причиной набора веса в самоизоляции является стресс.
По его словам, нахождение в замкнутом пространстве можно сравнить с "тюрьмой", где находится много людей. "В обычной жизни они привыкли приходить домой вечером, быстро есть и ложиться спать. Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса", — заявил диетолог.
Девушка дома
21 апреля, 04:39Распространение нового коронавируса
Эксперты дали советы, как преодолеть стресс на карантине
По его словам, в день человек может набрать 150 граммов жировой ткани в обычной ситуации, при этом в стрессовой ситуации этот показатель может достигать 250–300 граммов.
Ковальков отметил, что для предотвращения набора лишнего веса необходимо исключить сахар, белый шлифованный рис, картофель, белый хлеб, соки и мед. "Уберите эти продукты питания из своего рациона, и будет вам счастье", — заключил врач.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
30 апреля, 08:00ЗОЖ
Врач объяснила, как укрепить иммунитет в условиях самоизоляции
11316019
Обсудить 5
Алексей КовальковКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеВОЗОбщество
Рекомендуем
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Контейнер с раствором натрия хлорида во время сдачи крови переболевшими COVID-19
Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть COVID-19
Девушка загорает
Названо средство для здорового внешнего вида
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
США заявили о "небезопасном" перехвате своего самолета российскими Су-35
Актер Брэд Питт
Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников
Перу
Перу установило рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
Большая белая акула
В Испании на видео сняли акулу, кружащую рядом с пловцом
Режиссер Борис Грачевский
Грачевский прокомментировал обвинения дочери Успенского в адрес отца
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Девушка на тренировке
Долго и безболезненно. Какие привычки спасут от рака, инсульта и инфаркта
Ливия
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд из-за указа Путина об отставке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
Лента новостейМолния