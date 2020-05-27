Диетолог назвал главную причину набора веса в самоизоляции

По его словам, нахождение в замкнутом пространстве можно сравнить с "тюрьмой", где находится много людей. "В обычной жизни они привыкли приходить домой вечером, быстро есть и ложиться спать. Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса", — заявил диетолог.

По его словам, в день человек может набрать 150 граммов жировой ткани в обычной ситуации, при этом в стрессовой ситуации этот показатель может достигать 250–300 граммов.

Ковальков отметил, что для предотвращения набора лишнего веса необходимо исключить сахар, белый шлифованный рис, картофель, белый хлеб, соки и мед. "Уберите эти продукты питания из своего рациона, и будет вам счастье", — заключил врач.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли более 343 тысяч человек.