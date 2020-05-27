СМИ: в Германии выросло число политически мотивированных преступлений

По его данным, в 2019 году число преступлений, совершенных по политическим мотивам, превысило 41 тысячу случаев, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 36 062 случая.
Отмечается, что в это число включены как случаи оскорблений, так и случаи поджогов и физических нападений, в том числе убийств. Как и в предыдущие годы, преступления совершали преимущественно правые и левые радикалы.
При этом число преступлений по политическим мотивам, совершенных правыми радикалами, выросло по сравнению с 2018 годом на 9,4 процента и составило 22 342 случая — более половины от общего числа преступлений политического характера.
По сведениям издания, за прошлый год власти зарегистрировали в общей сложности 2032 преступления на почве антисемитизма. Этот показатель вырос на 13 процентов по сравнению с 2018 годом.
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