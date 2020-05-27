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РИА Наука
2020-05-27T14:08
https://ria.ru/20200527/1572035410.html
Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571993155_0:53:1892:1117_1036x0_80_0_0_f0494fea9c219233a8ecc13a73040b54.jpg
РИА Новости

Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19

03:44 27.05.2020 (обновлено: 14:08 27.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКонтейнер с раствором натрия хлорида во время сдачи крови переболевшими COVID-19
Контейнер с раствором натрия хлорида во время сдачи крови переболевшими COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Контейнер с раствором натрия хлорида во время сдачи крови переболевшими COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Переболевшим COVID-19 необходимо в первую очередь проверить легкие, почки и мозг, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

"После перенесенного COVID-19 надо проверить три основные системы в организме: легкие, почки и мозг. С легкими надо идти к пульмонологу. Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ — биохимия крови. Там есть показатель, который отражает, как функционируют почки. Если с ним все в порядке, то идти к нефрологу не надо, в противном случае — лучше сходить", — сказала Баранова.

По словам Барановой, уже есть данные, что COVID-19 влияет на функционирование почек. В анализе крови необходимо смотреть на определенный показатель — скорость клубочковой фильтрации.
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"Третья система — это мозг, функционирование центральной и периферической нервной системы. Как неоднократно отмечалось, при вирусе бывают нейровоспаления", — уточнила биолог.
Баранова напомнила, что у людей после коронавируса может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, могут появляться головные боли.
"С такими проблемами типично никуда не идут, но в теории с этим надо работать. В принципе, помочь разобраться с этим может невропатолог", — сказала ученый.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА НаукаАнча БарановаКоронавирус COVID-19США
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