Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Переболевшим COVID-19 необходимо в первую очередь проверить легкие, почки и мозг, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
"После перенесенного COVID-19 надо проверить три основные системы в организме: легкие, почки и мозг. С легкими надо идти к пульмонологу. Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ — биохимия крови. Там есть показатель, который отражает, как функционируют почки. Если с ним все в порядке, то идти к нефрологу не надо, в противном случае — лучше сходить", — сказала Баранова.
По словам Барановой, уже есть данные, что COVID-19 влияет на функционирование почек. В анализе крови необходимо смотреть на определенный показатель — скорость клубочковой фильтрации.
"Третья система — это мозг, функционирование центральной и периферической нервной системы. Как неоднократно отмечалось, при вирусе бывают нейровоспаления", — уточнила биолог.
Баранова напомнила, что у людей после коронавируса может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, могут появляться головные боли.
"С такими проблемами типично никуда не идут, но в теории с этим надо работать. В принципе, помочь разобраться с этим может невропатолог", — сказала ученый.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
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