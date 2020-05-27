Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19

"После перенесенного COVID-19 надо проверить три основные системы в организме: легкие, почки и мозг. С легкими надо идти к пульмонологу. Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ — биохимия крови. Там есть показатель, который отражает, как функционируют почки. Если с ним все в порядке, то идти к нефрологу не надо, в противном случае — лучше сходить", — сказала Баранова.