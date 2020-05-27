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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T03:32
https://ria.ru/20200527/1572035366.html
В Мексике число умерших от коронавируса достигло 8134 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

В Мексике число умерших от коронавируса достигло 8134 человек

03:32 27.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 27 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Мексике достигло 8134, общее число выявленных заражений - 74 560, сообщил минздрав страны.
"К настоящему моменту скончались, к сожалению, 8134 человека", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки подтверждены 3455 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, вновь выросло до 14 718 (+698 за день).
За 24 часа минздрав лабораторно подтвердил 501 случай COVID-19 среди погибших пациентов, ещё 716 летальных случаев исследуются как подозрительные.
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Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, власти ожидают снижения интенсивности эпидемии с прошлой недели, однако ежедневная статистика по-прежнему близка к пиковым показателям. Большинство активных случаев зафиксированы в городе (3673) и штате Мехико (1749).
Ряд регионов, не затронутых эпидемией, начал ослаблять карантинные меры 18 мая. С 1 июня вводится система регионального светофора из четырех фаз, которая в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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