В Мексике число умерших от коронавируса достигло 8134 человек

МЕХИКО, 27 мая - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Мексике достигло 8134, общее число выявленных заражений - 74 560, сообщил минздрав страны.

"К настоящему моменту скончались, к сожалению, 8134 человека", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки подтверждены 3455 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, вновь выросло до 14 718 (+698 за день).

За 24 часа минздрав лабораторно подтвердил 501 случай COVID-19 среди погибших пациентов, ещё 716 летальных случаев исследуются как подозрительные.

Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, власти ожидают снижения интенсивности эпидемии с прошлой недели, однако ежедневная статистика по-прежнему близка к пиковым показателям. Большинство активных случаев зафиксированы в городе (3673) и штате Мехико (1749).

Ряд регионов, не затронутых эпидемией, начал ослаблять карантинные меры 18 мая. С 1 июня вводится система регионального светофора из четырех фаз, которая в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли более 343 тысяч человек.