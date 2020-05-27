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2020-05-27T03:22
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В Приморье более 500 молодых мам получили краевые доплаты на первенца
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РИА Новости

В Приморье более 500 молодых мам получили краевые доплаты на первенца

03:22 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Почти 540 молодых жительниц Приморья с начала года получили краевую доплату за рождение первенца в дополнение к единовременной федеральной выплате, сообщает в среду правительство региона.
Единовременная выплата родителям на первого ребенка в два прожиточных минимума – одна из мер социальной поддержки семей в рамках национального проекта "Демография". Размер федеральной выплаты в этом году составляет 28 884 рубля. Краевая доплата молодым мамам возраста 18-25 лет – инициатива губернатора Приморья Олега Кожемяко, она составляет 21 116 рублей. В сумме семья единовременно получает ровно 50 тысяч рублей.
"Более 1,4 тысячи семей в Приморье с начала года направлена единовременная выплата на первенца. Почти 540 женщин возраста 18-25 лет к федеральной выплате получили краевую доплату", - говорится в сообщении.
По данным министерства труда и социальной политики региона, на выплаты за первенца с начала года направлено 40 миллионов рублей из федерального бюджета и почти 12 миллионов рублей краевых средств.
Единовременную выплату могут оформить все семьи с первенцами без предъявления требований к доходам родителей. Семья должна жить в Приморье и иметь российское гражданство. Обратиться за выплатой можно в течение шести месяцев после рождения ребенка.
В Приморье действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в поддержке и социальном обслуживании.
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