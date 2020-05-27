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Министра образования Бразилии допросят после угроз судьям ВС
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РИА Новости

Министра образования Бразилии допросят после угроз судьям ВС

03:18 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 мая - РИА Новости. Судья Федерального верховного суда Бразилии Александр де Мораеш постановил во вторник допросить министра образования Абраама Вайнтрауба по факту его заявлений на заседании Совета министров, где он назвал судей верховного суда "негодяями, которых следует посадить в тюрьму".
В заявлении Верховного суда говорится, что судья Мораеш дал Федеральной полиции "максимум пять дней, чтобы взять показания министра образования" для пояснения его заявлений.
По словам судьи, слова министра являются "крайне серьезными" и не только затрагивают честь коллегии Верховного суда, но и представляют собой "незаконную угрозу" его безопасности, попытку нанести удар по независимости судебной власти и власти закона.
По мнению Мораеша, в словах министра есть признаки клеветы и других преступлений, предусмотренных в Законе о национальной безопасности, таких как попытка предотвратить, с применением насилия или угроз, свободное осуществление полномочий государства.
Министр Вайнтрауб произнес эти слова на заседании Совета министров 22 апреля. Видеозапись этой встречи была опубликована на прошлой неделе по решению суда в рамках процесса о возможных попытках президента Жаира Болсонару вмешаться в работу Федеральной полиции.
На видео помимо заявлений министра образования звучат угрозы министра по правам человека Дамареш Алвеш, которая угрожает арестом мэрам и губернаторам. Президент Болсонару, в свою очередь, сетует на то, что он не контролирует полицию и другие органы правительства.
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