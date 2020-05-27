Министра образования Бразилии допросят после угроз судьям ВС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 мая - РИА Новости. Судья Федерального верховного суда Судья Федерального верховного суда Бразилии Александр де Мораеш постановил во вторник допросить министра образования Абраама Вайнтрауба по факту его заявлений на заседании Совета министров, где он назвал судей верховного суда "негодяями, которых следует посадить в тюрьму".

В заявлении Верховного суда говорится, что судья Мораеш дал Федеральной полиции "максимум пять дней, чтобы взять показания министра образования" для пояснения его заявлений.

По словам судьи, слова министра являются "крайне серьезными" и не только затрагивают честь коллегии Верховного суда, но и представляют собой "незаконную угрозу" его безопасности, попытку нанести удар по независимости судебной власти и власти закона.

По мнению Мораеша, в словах министра есть признаки клеветы и других преступлений, предусмотренных в Законе о национальной безопасности, таких как попытка предотвратить, с применением насилия или угроз, свободное осуществление полномочий государства.

Министр Вайнтрауб произнес эти слова на заседании Совета министров 22 апреля. Видеозапись этой встречи была опубликована на прошлой неделе по решению суда в рамках процесса о возможных попытках президента Жаира Болсонару вмешаться в работу Федеральной полиции.