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2020-05-27T09:20
https://ria.ru/20200527/1572035243.html
Пилот по онлайн-поступлению в вузы пройдет на платформе "Ростелекома"
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РИА Новости

Пилот по онлайн-поступлению в вузы пройдет на платформе "Ростелекома"

03:17 27.05.2020 (обновлено: 09:20 27.05.2020)
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CC0 / Skitterphoto / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / Skitterphoto /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Пилотный проект по поступлению в вузы онлайн пройдет в более 50 учебных заведениях и будет реализован на платформе "Ростелекома", включающей систему идентификации абитуриентов и мониторинга их действий во время дистанционной сдачи экзаменов, рассказал РИА Новости источник, участвовавший в онлайн-совещании в Минобрнауки. В "Ростелекоме" подтвердили РИА Новости эту информацию.
"В 2020 году в пилотном проекте "Поступление в вуз онлайн" смогут принять участие более 50 российских вузов. Специальную цифровую образовательную платформу удаленного проведения экзаменов/аттестаций разработал "Ростелеком" по инициативе Минобрнауки РФ", - рассказал собеседник агентства, участвовавший в совещании.
В "Ростелекоме" подтвердили РИА Новости использование разработанной компанией платформы для проведения вступительных экзаменов. "Действительно, "Ростелеком" по заказу Минобрнауки разработал специальную образовательную платформу, которая соединила в себе Единую биометрическую систему (для проведения идентификации), прокторинговую систему (для мониторинга действий экзаменуемого), и систему администрирования учебных курсов (LMS)", - сказали в "Ростелекоме".
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В компании уточнили, что идентификация участника экзамена будет проводиться с помощью Единой биометрической системы (для этого абитуриенту необходимо сдать данные в одном из 13,5 тысячи банков). Удаленная идентификация включает последовательное прохождение аутентификации в ЕСИА по логину/паролю и верификации в единой биометрической системе по степени схожести биометрического образца. Система позволяет идентифицировать личность с точностью свыше 99,99%.
"Проверять, не списывает ли студент, будет прокторинговая система – она фиксирует все действия студента и малейшие нарушения регламента проведения экзамена", - рассказали в компании. Технологическим партнером в этой части выступила компания "Экзамус".
"Использование решения позволит проводить экзамены дистанционно, контролировать весь процесс и получать юридически значимую идентификацию личности экзаменуемого. Платформа дистанционной сдачи экзаменов была протестирована в Уральском федеральном университете (УрФУ)", - сказали в "Ростелекоме".
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