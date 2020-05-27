Перу установило рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Перу, входящий в тройку стран-лидеров в Латинской Америке по количеству заболевших коронавирусом, установила рекорд – за сутки выявлены 5 772 новых случая заболевания, следует из данных минздрава страны.
"По состоянию на 26 мая, сделаны тесты 875 тысячам 721 человеку… 129 тысяч 751 результат положительный и 745 тысяч 970 негативных", - говорится в сообщении.
Сутки назад число больных коронавирусом составляло 123 979 человек.
На данный момент выздоровели 52 906 пациентов, скончались 3 788 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.