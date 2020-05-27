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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T05:06
https://ria.ru/20200527/1572035165.html
Перу установило рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_0:254:2966:1922_1036x0_80_0_0_c4d8b1fe3c64781881fcf24f1e15ac13.jpg
РИА Новости

Перу установило рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

03:15 27.05.2020 (обновлено: 05:06 27.05.2020)
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПеру
Перу
© РИА Новости / Мария Ващук
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Перу. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Перу, входящий в тройку стран-лидеров в Латинской Америке по количеству заболевших коронавирусом, установила рекорд – за сутки выявлены 5 772 новых случая заболевания, следует из данных минздрава страны.
"По состоянию на 26 мая, сделаны тесты 875 тысячам 721 человеку… 129 тысяч 751 результат положительный и 745 тысяч 970 негативных", - говорится в сообщении.
Сутки назад число больных коронавирусом составляло 123 979 человек.
На данный момент выздоровели 52 906 пациентов, скончались 3 788 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПеруВ мире
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