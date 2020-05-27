В СП предложили подготовить план действий на случай второй волны пандемии

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На случай второй волны распространения На случай второй волны распространения коронавируса правительству нужно подготовить примерный план, заявил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты России Данил Шилков.

"Для снижения отрицательных экономических и социальных эффектов, которые могут возникнуть при наступлении второй волны пандемии, всем участникам рынка необходимо представлять, какие регуляторные меры планирует реализовать правительство РФ, в том числе ограничительного характера, чтобы заложить данные риски в своих программах деятельности и развития", - сказал Шилков.

"В этой связи видится целесообразным формирование и опубликование примерного плана действий правительства РФ при наступлении второй волны пандемии уже на текущем этапе, либо на стадии снятия действующих ограничительных мер", - добавил аудитор.

Введенные из-за конорнавируса ограничения в мае постепенно начали снимать многие страны мира, в том числе и РФ. Правительство сейчас готовит план восстановления российской экономики, в который должны войти предложения бизнеса, законодателей и экспертов. При этом Всемирная организация здравоохранения предостерегла страны о риске второй волны эпидемии.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились 5,5 миллиона человек, свыше 346 тысяч умерли. В России выявили 362 тысячи случаев заболевания COVID-19, более трех тысяч человек умерли, более 131 тысячи выздоровели.