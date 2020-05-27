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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T03:14
https://ria.ru/20200527/1572035134.html
В СП предложили подготовить план действий на случай второй волны пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В СП предложили подготовить план действий на случай второй волны пандемии

03:14 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На случай второй волны распространения коронавируса правительству нужно подготовить примерный план, заявил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты России Данил Шилков.
"Для снижения отрицательных экономических и социальных эффектов, которые могут возникнуть при наступлении второй волны пандемии, всем участникам рынка необходимо представлять, какие регуляторные меры планирует реализовать правительство РФ, в том числе ограничительного характера, чтобы заложить данные риски в своих программах деятельности и развития", - сказал Шилков.
"В этой связи видится целесообразным формирование и опубликование примерного плана действий правительства РФ при наступлении второй волны пандемии уже на текущем этапе, либо на стадии снятия действующих ограничительных мер", - добавил аудитор.
Введенные из-за конорнавируса ограничения в мае постепенно начали снимать многие страны мира, в том числе и РФ. Правительство сейчас готовит план восстановления российской экономики, в который должны войти предложения бизнеса, законодателей и экспертов. При этом Всемирная организация здравоохранения предостерегла страны о риске второй волны эпидемии.
По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились 5,5 миллиона человек, свыше 346 тысяч умерли. В России выявили 362 тысячи случаев заболевания COVID-19, более трех тысяч человек умерли, более 131 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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