Ученые: малоснежная зима может привести к режиму экономии воды на ГЭС

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ученые Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций прогнозируют дефицит воды в водохранилищах и на ГЭС в Ученые Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций прогнозируют дефицит воды в водохранилищах и на ГЭС в РФ в предстоящий летний период из-за крайне малоснежной зимы 2019-2020 года.

"В условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, ожидается, что водохранилища и ГЭС на маловодных реках перейдут на режим экономного расходования", - говорится в сообщении, размещенном на сайте института.

Подчеркивается, что согласно Водному кодексу РФ, в этом случае в приоритете будут мероприятия по жизнеобеспечению населения, а также удовлетворение нужд сельского хозяйства.

Ученые ВНИИ ГОЧС отмечают, что для подготовки прогноза чрезвычайных ситуаций на предстоящее лето был проведен анализ многих факторов, в том числе метеорологической обстановки прошедшего зимнего периода и имеющихся прогнозных данных на предстоящий летний период.