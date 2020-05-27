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РИА Наука
2020-05-27T03:07
https://ria.ru/20200527/1572034974.html
Ученые: малоснежная зима может привести к режиму экономии воды на ГЭС
https://cdn25.img.ria.ru/images/155916/27/1559162729_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f05c18a509c8460700586a9215e90ab0.jpg
РИА Новости

Ученые: малоснежная зима может привести к режиму экономии воды на ГЭС

03:07 27.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкГЭС
ГЭС
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ГЭС. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ученые Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций прогнозируют дефицит воды в водохранилищах и на ГЭС в РФ в предстоящий летний период из-за крайне малоснежной зимы 2019-2020 года.
"В условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, ожидается, что водохранилища и ГЭС на маловодных реках перейдут на режим экономного расходования", - говорится в сообщении, размещенном на сайте института.
Подчеркивается, что согласно Водному кодексу РФ, в этом случае в приоритете будут мероприятия по жизнеобеспечению населения, а также удовлетворение нужд сельского хозяйства.
Ученые ВНИИ ГОЧС отмечают, что для подготовки прогноза чрезвычайных ситуаций на предстоящее лето был проведен анализ многих факторов, в том числе метеорологической обстановки прошедшего зимнего периода и имеющихся прогнозных данных на предстоящий летний период.
Ранее РИА Новости сообщили во ВНИИ ГОЧС, что при неблагоприятном развитии ситуации не исключается возникновение засухи на территории Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областей. Это связано с теплой и малоснежной зимой.
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