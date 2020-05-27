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РИА Наука
2020-05-27T12:00
https://ria.ru/20200527/1572034832.html
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
https://cdn25.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:81:1920:1161_1036x0_80_0_0_5c0edc14b604fe948a1802652b0d8140.jpg
РИА Новости

Началось создание прототипа российского частного космического корабля

03:03 27.05.2020 (обновлено: 12:00 27.05.2020)
12400
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская компания "Многоразовые транспортные космические системы" приступила к изготовлению корпуса для прототипа космического корабля "Арго", сообщил РИА Новости председатель совета директоров компании Сергей Сопов.

"Подписан контракт на изготовление композитного корпуса для прототипа корабля. Сейчас идет работа совместно со специалистами предприятия-производителя над проектированием и изготовлением комплекта оснастки для непосредственного создания корпуса", — сказал он.

Сопов пояснил, что в связи с отсутствием необходимых технологий в России композитный корпус решили заказать в Германии, что ускорит процесс создания "Арго". Далее серийное производство корпусов и комплектующих будет развернуто в России. Ранее сообщалось, что оно может быть организовано в Воронеже.
"Таким образом, прототип корпуса может быть поставлен под монтаж оборудования и начало наземных испытаний в первом полугодии 2021 года", — отметил Сопов.
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Ранее "Многоразовые транспортные космические системы" анонсировали разработку дешевого транспортного корабля для доставки грузов на Международную космическую станцию.
"Арго" будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата, способного доставлять до двух тонн груза на МКС и возвращать до тонны груза, а также одноразового двигательного отсека. Назначенный ресурс должен составить 20 циклов взлет-посадка.
Сам корабль будет на 58% состоять из композитов, что позволит существенно снизить его массу.
Первый испытательный запуск "Арго" намечен на 2024 год.
В настоящее время США эксплуатируют многоразовый грузовой корабль Dragon, созданный компанией SpaceX. На 27 мая намечен первый старт к МКС пилотируемой версии Dragon Crew с экипажем из двух астронавтов НАСА.
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Crew Dragon. Главная надежда NASA
18049174260
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РИА НаукаРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
Популярные комментарии
Это бывшие инженеры, уволившихся с космических гос предприятий. Без бюрократии и шапкозакидательства Рогозина они действительно способны быстро создать инновационный продукт, на который у Роскосмоса уйдет десятилетие, а то и больше. С Федерацией носятся уже лет 15, а до железа ещё даже не дошли. Вопрос лишь в финансировании и поддержке правительства. Тут прямой конфликт интересов. Роскосмос это не только заказчик, но и монопольный исполнитель в результате осуществленной реформы по Рогозину. Ему успешные частники не нужны. Иначе придется краснеть за собственную работу, которая годами буксует. Модуль Наука с 2007 года запускают на МКС...
27 мая, 09:53
Павел Иванов
900006
Полностью композитный корабль - действительно новая технология. В отличии от того что делает Роскосмос. Первоначальный проект главы S7 частной космической станции, на который Робби Вильямс клип снимал, тоже лучше чем грёзы профана Рогозина.
27 мая, 08:51
rsremal spb
202019
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