Началось создание прототипа российского частного космического корабля

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская компания "Многоразовые транспортные космические системы" приступила к изготовлению корпуса для прототипа космического корабля "Арго", сообщил РИА Новости председатель совета директоров компании Российская компания "Многоразовые транспортные космические системы" приступила к изготовлению корпуса для прототипа космического корабля "Арго", сообщил РИА Новости председатель совета директоров компании Сергей Сопов

"Подписан контракт на изготовление композитного корпуса для прототипа корабля. Сейчас идет работа совместно со специалистами предприятия-производителя над проектированием и изготовлением комплекта оснастки для непосредственного создания корпуса", — сказал он.

Сопов пояснил, что в связи с отсутствием необходимых технологий в России композитный корпус решили заказать в Германии , что ускорит процесс создания "Арго". Далее серийное производство корпусов и комплектующих будет развернуто в России. Ранее сообщалось, что оно может быть организовано в Воронеже

"Таким образом, прототип корпуса может быть поставлен под монтаж оборудования и начало наземных испытаний в первом полугодии 2021 года", — отметил Сопов.

Ранее "Многоразовые транспортные космические системы" анонсировали разработку дешевого транспортного корабля для доставки грузов на Международную космическую станцию

"Арго" будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата, способного доставлять до двух тонн груза на МКС и возвращать до тонны груза, а также одноразового двигательного отсека. Назначенный ресурс должен составить 20 циклов взлет-посадка.

Сам корабль будет на 58% состоять из композитов, что позволит существенно снизить его массу.

Первый испытательный запуск "Арго" намечен на 2024 год.