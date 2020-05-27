В Колумбии за сутки выявили 1022 случая COVID-19

Согласно обновленным данным, опубликованнымведомством в Twitter, за последние сутки от осложнений при COVID-19 скончались 26 человек, 246 пациентов выздоровели.
В Колумбии до конца мая действует карантин, после чего в июне ожидается начало работы производственного сектора. До конца июня запрещены внутренние перевозки и до конца августа - международные перелеты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.