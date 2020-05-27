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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T02:47
https://ria.ru/20200527/1572034649.html
В Колумбии за сутки выявили 1022 случая COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/149299/51/1492995109_0:128:3106:1875_1036x0_80_0_0_7c253ecc4189038b305aff6ef93e3c30.jpg
РИА Новости

В Колумбии за сутки выявили 1022 случая COVID-19

02:47 27.05.2020
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© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкКолумбия
Колумбия
© РИА Новости / Чернощек А
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Колумбия. Архивное фото
МЕХИКО, 27 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Колумбии увеличилось за сутки на 1022 и достигло 23 003, включая 776 с летальным исходом, сообщил минздрав страны.
Согласно обновленным данным, опубликованнымведомством в Twitter, за последние сутки от осложнений при COVID-19 скончались 26 человек, 246 пациентов выздоровели.
В Колумбии до конца мая действует карантин, после чего в июне ожидается начало работы производственного сектора. До конца июня запрещены внутренние перевозки и до конца августа - международные перелеты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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