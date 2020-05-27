В Пентагоне опровергли сообщения о нападении на военный конвой в Сирии

ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. В Пентагоне опровергли сообщения о том, что трое американских военных были ранены при нападении неизвестных на конвой в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии , сообщил в среду РИА Новости представитель Пентагона Шон Робертсон.

"Сообщения о том, что трое американских солдат и пятеро солдат SDF (Сирийские демократические силы – ред.) были ранены при нападении на колонну в Дейр-эз-Зор 26 мая 2020 года, неверны. Нападения не было", - сказал он.

Ранее сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что нападение, в результате которого были ранены трое американцев, произошло около деревни Рушид в Дейр-эз-Зоре, нападавшие использовали автоматическое оружие и гранаты.

Ранее сирийские СМИ сообщили о переброски военных армии США из Ирака в Сирию. Американские военные доставили на свои базы в провинции Эль-Хасаке дополнительную технику и высотки для мобильной связи.

Сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре в последние два месяца стали появляться в СМИ регулярно. В результате одного из подобных нападений без вести пропали двое американцев, их судьба неизвестна по сей день.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.