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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-27T02:38
https://ria.ru/20200527/1572034567.html
В Пентагоне опровергли сообщения о нападении на военный конвой в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564617099_172:119:1012:591_1036x0_80_0_0_6e1775c1427ffa69e2051602f8e3da59.jpg
РИА Новости

В Пентагоне опровергли сообщения о нападении на военный конвой в Сирии

02:38 27.05.2020
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© Фото : SANAВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии
© Фото : SANA
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. В Пентагоне опровергли сообщения о том, что трое американских военных были ранены при нападении неизвестных на конвой в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщил в среду РИА Новости представитель Пентагона Шон Робертсон.
"Сообщения о том, что трое американских солдат и пятеро солдат SDF (Сирийские демократические силы – ред.) были ранены при нападении на колонну в Дейр-эз-Зор 26 мая 2020 года, неверны. Нападения не было", - сказал он.
Ранее сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что нападение, в результате которого были ранены трое американцев, произошло около деревни Рушид в Дейр-эз-Зоре, нападавшие использовали автоматическое оружие и гранаты.
Ранее сирийские СМИ сообщили о переброски военных армии США из Ирака в Сирию. Американские военные доставили на свои базы в провинции Эль-Хасаке дополнительную технику и высотки для мобильной связи.
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Сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре в последние два месяца стали появляться в СМИ регулярно. В результате одного из подобных нападений без вести пропали двое американцев, их судьба неизвестна по сей день.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила. В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.
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