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2020-05-27T02:32
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Третий иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
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РИА Новости

Третий иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

02:32 27.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Третий иранский танкер с топливом и оборудованием для НПЗ прибыл в Венесуэлу, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Хочу еще раз поблагодарить народ и правительство Ирана за солидарность, мужество, которые позволили Венесуэле получить уже три танкера с топливом и материалами для восстановления переработки", - сказал он. Выступление Мадуро транслировалось в Twitter.
Всего в страну должны прибыть пять танкеров из Ирана.
Мадуро напомнил, как правительство США больше года преследовало корабли, поставляющие топливо в Венесуэлу. "Венесуэла имеет право на свободу экономики, на свободу торговли, продавать и покупать в мире то, что ей необходимо, не может быть, чтобы правительство США вместе с оппозицией ... все время преследовало продовольствие, медикаменты, бензин", - отметил Мадуро.
Он заявил, что это преступление против человечности, поэтому страна намерена обратиться в Международный уголовный суд с заявлениями по данному вопросу.
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