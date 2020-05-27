Третий иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Третий иранский танкер с топливом и оборудованием для НПЗ прибыл в Венесуэлу, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Хочу еще раз поблагодарить народ и правительство Ирана за солидарность, мужество, которые позволили Венесуэле получить уже три танкера с топливом и материалами для восстановления переработки", - сказал он. Выступление Мадуро транслировалось в Twitter.
Всего в страну должны прибыть пять танкеров из Ирана.
Мадуро напомнил, как правительство США больше года преследовало корабли, поставляющие топливо в Венесуэлу. "Венесуэла имеет право на свободу экономики, на свободу торговли, продавать и покупать в мире то, что ей необходимо, не может быть, чтобы правительство США вместе с оппозицией ... все время преследовало продовольствие, медикаменты, бензин", - отметил Мадуро.
Он заявил, что это преступление против человечности, поэтому страна намерена обратиться в Международный уголовный суд с заявлениями по данному вопросу.