Пентагон призвал Россию и Турцию "прекратить свои действия" в Ливии

"Мы хотим безопасную и стабильную Ливию. Мы уверены, что наша миссия там заключается в дипломатической и контртеррористической поддержке и углублении партнерства. Мы бы просили остальных предпринимать похожие действия, чтобы дать народу Ливии безопасность и защиту, которых они заслуживают", - добавил он.