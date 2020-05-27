Пентагон призвал Россию и Турцию "прекратить свои действия" в Ливии

Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в участии в ливийском конфликте, называя голословными утверждения о якобы присутствии российских наемников там, при этом Москва выступает за мирное урегулирование ситуации в этой стране и поддерживает контакты с обеими противоборствующими сторонами.
"США выступают против военных наступлений в этом регионе. Мы просили все стороны, которые там действуют – россиян, турков и других – прекратить свои действия там", - сказал Хоффман, выступая на брифинге.
"Мы хотим безопасную и стабильную Ливию. Мы уверены, что наша миссия там заключается в дипломатической и контртеррористической поддержке и углублении партнерства. Мы бы просили остальных предпринимать похожие действия, чтобы дать народу Ливии безопасность и защиту, которых они заслуживают", - добавил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не занимает чью-либо сторону в ливийском конфликте и ставит во главу угла интересы ливийцев. Он отмечал, что цель Москвы - восстановить на всей территории Ливии мир и безопасность. Кроме того, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщал, что никаких российских войск в Ливии нет, и отмечал, что единственный возможный вариант урегулирования в этой стране - это политико-дипломатическое общение всех сторон конфликта.