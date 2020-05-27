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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T02:23
https://ria.ru/20200527/1572034468.html
Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 24 тысячи человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 24 тысячи человек

02:23 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Бразилии за сутки увеличилось на 1039, всего в стране от коронавируса скончались 24 512 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По последним данным, в стране подтверждены 391 222 случая заражения, за сутки выявлены 16 324 новых заражённых. Всего излечились 158 593 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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