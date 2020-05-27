Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 24 тысячи человек

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Бразилии за сутки увеличилось на 1039, всего в стране от коронавируса скончались 24 512 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По последним данным, в стране подтверждены 391 222 случая заражения, за сутки выявлены 16 324 новых заражённых. Всего излечились 158 593 человека.
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