Названа опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Смартфон без крайней необходимости не следует оставлять заряжаться на всю ночь, так как это может плохо сказаться на сроке его работоспособности, такой совет в интервью агентству Смартфон без крайней необходимости не следует оставлять заряжаться на всю ночь, так как это может плохо сказаться на сроке его работоспособности, такой совет в интервью агентству "Прайм" дал глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

"По словам специалиста, уровень заряда батареи не следует опускать ниже 20-30%, а полной разрядки смартфона нужно в принципе избегать. Аналогичным образом, отметил он, не стоит часто полностью заряжать, поскольку из-за этого батарея также быстро изнашивается."

"Агентство Battery University рекомендует держать уровень заряда на 30-80%, что позволит как минимум удвоить число полных циклов заряда-разряда аккумулятора. Следить за этим помогают специальные приложения, которые могут автоматически остановить зарядку батареи.