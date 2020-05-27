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2020-05-27T10:25
https://ria.ru/20200527/1572034378.html
Названа опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
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РИА Новости

Названа опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

02:20 27.05.2020 (обновлено: 10:25 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Смартфон без крайней необходимости не следует оставлять заряжаться на всю ночь, так как это может плохо сказаться на сроке его работоспособности, такой совет в интервью агентству "Прайм" дал глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
"По словам специалиста, уровень заряда батареи не следует опускать ниже 20-30%, а полной разрядки смартфона нужно в принципе избегать. Аналогичным образом, отметил он, не стоит часто полностью заряжать, поскольку из-за этого батарея также быстро изнашивается."
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"Агентство Battery University рекомендует держать уровень заряда на 30-80%, что позволит как минимум удвоить число полных циклов заряда-разряда аккумулятора. Следить за этим помогают специальные приложения, которые могут автоматически остановить зарядку батареи.
Однако и при использовании приложений нагрузка на батарею остается, особенно с учетом быстрой зарядки у новых моделей смартфонов. Поэтому лучше заряжать телефон перед сном или сразу после пробуждения и ставить себе специальные напоминания, посоветовал Коган.
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Мобильный телефонТехнологии
Популярные комментарии
Если использовать в диапазоне от 30 - до 80%, то это по факту использование 50% емкости аккумулятора. Если этого не делать, по словам эксперта, т.е. использовать к примеру 100% емкости, то это приведет к снижению ресурса в двое (циклов заряда). Следуя логике: 100%/2=50%. В чем выигрыш??
27 мая, 07:24
Chesno B
3371001
пока батарейка телефона потеряет емкость от подобных действий сам смартфон трижды потеряет актуальность (из-за обновлений программ). всегда оставляю гаджет на зарядке.
27 мая, 05:40
Министр Правды
2770004
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