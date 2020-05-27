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2020-05-27T02:10
https://ria.ru/20200527/1572034348.html
В Перу считают, что COVID-19 угрожает коренным народам Амазонии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694213_0:412:2907:2047_1036x0_80_0_0_c115c874b5425f8edd9acbd73c4d4f54.jpg
РИА Новости

В Перу считают, что COVID-19 угрожает коренным народам Амазонии

02:10 27.05.2020
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© REUTERS / Sebastian CastanedaПохороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
© REUTERS / Sebastian Castaneda
МЕХИКО, 27 мая - РИА Новости. Перуанский омбудсмен призвал правительства Перу, Колумбии и Мексики к совместным действиям по защите коренных народов Амазонии, живущих в отдаленных пограничных районах без доступа к медицинской помощи.
"Учитывая рост числа заражений среди коренного населения и рост смертности в общинах приграничных районов в (восточных - ред.) департаментах Лорето и Укаяли, омбудсмен просит правительства Перу, Колумбии и Бразилии активизировать совместную работу по защите коренных народов, проживающих в бассейне Амазонки", - говорится в заявлении на сайте омбудсмена Перу Вальтера Гутьерреса Камачо.
По состоянию на 25 мая в департаменте Лорето были зафиксированы 3524 заражения COVID-19, включая 280 летальных случаев. В Укаяли число заражений достигло 2959, погибли 104 человека.
Омбудсмен в заявлении отмечает неустойчивость медицинской системы в приграничных районах, нехватку медикаментов и предметов первой необходимости, таких как кислород, из-за отсутствия стабильного воздушного сообщения, а также сокращение численности медицинского персонала, также серьезно пострадавшего от пандемии.
Согласно последней официальной информации, в Перу зарегистрированы 123 979 случаев COVID-19, погибли 3629 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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