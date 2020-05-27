В Перу считают, что COVID-19 угрожает коренным народам Амазонии

"Учитывая рост числа заражений среди коренного населения и рост смертности в общинах приграничных районов в (восточных - ред.) департаментах Лорето и Укаяли, омбудсмен просит правительства Перу, Колумбии и Бразилии активизировать совместную работу по защите коренных народов, проживающих в бассейне Амазонки", - говорится в заявлении на сайте омбудсмена Перу Вальтера Гутьерреса Камачо.
По состоянию на 25 мая в департаменте Лорето были зафиксированы 3524 заражения COVID-19, включая 280 летальных случаев. В Укаяли число заражений достигло 2959, погибли 104 человека.
Омбудсмен в заявлении отмечает неустойчивость медицинской системы в приграничных районах, нехватку медикаментов и предметов первой необходимости, таких как кислород, из-за отсутствия стабильного воздушного сообщения, а также сокращение численности медицинского персонала, также серьезно пострадавшего от пандемии.
Согласно последней официальной информации, в Перу зарегистрированы 123 979 случаев COVID-19, погибли 3629 человек.
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