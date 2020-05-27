В Перу считают, что COVID-19 угрожает коренным народам Амазонии

По состоянию на 25 мая в департаменте Лорето были зафиксированы 3524 заражения COVID-19, включая 280 летальных случаев. В Укаяли число заражений достигло 2959, погибли 104 человека.

Омбудсмен в заявлении отмечает неустойчивость медицинской системы в приграничных районах, нехватку медикаментов и предметов первой необходимости, таких как кислород, из-за отсутствия стабильного воздушного сообщения, а также сокращение численности медицинского персонала, также серьезно пострадавшего от пандемии.