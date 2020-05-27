Аргентина выступила против санкций и ограничений в отношении Венесуэлы

"Сола… попросил, чтобы "уважалась конституция" Венесуэлы и чтобы любые решения принимались изнутри, а не снаружи", - отмечается в сообщении МИД.

Министр отверг санкции и блокаду в отношении Венесуэлы. "Они приводят к большим проблемам у венесуэльского народа, поэтому мы против", - добавили в ведомстве.