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2020-05-27T01:59
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Аргентина выступила против санкций и ограничений в отношении Венесуэлы
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РИА Новости

Аргентина выступила против санкций и ограничений в отношении Венесуэлы

01:59 27.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Аргентина выступает против санкций и ограничений в отношении Венесуэлы, которые создают много проблем для народа страны, заявил МИД латиноамериканской страны.
Глава внешнеполитического ведомства Фелипе Сола принял участие в донорской конференции по помощи венесуэльским беженцам и мигрантам в странах Латинской Америки в формате видеосвязи.
"Сола… попросил, чтобы "уважалась конституция" Венесуэлы и чтобы любые решения принимались изнутри, а не снаружи", - отмечается в сообщении МИД.
Министр отверг санкции и блокаду в отношении Венесуэлы. "Они приводят к большим проблемам у венесуэльского народа, поэтому мы против", - добавили в ведомстве.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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