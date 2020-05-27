Аргентина выступила против санкций и ограничений в отношении Венесуэлы

Глава внешнеполитического ведомства Фелипе Сола принял участие в донорской конференции по помощи венесуэльским беженцам и мигрантам в странах Латинской Америки в формате видеосвязи.
"Сола… попросил, чтобы "уважалась конституция" Венесуэлы и чтобы любые решения принимались изнутри, а не снаружи", - отмечается в сообщении МИД.
Министр отверг санкции и блокаду в отношении Венесуэлы. "Они приводят к большим проблемам у венесуэльского народа, поэтому мы против", - добавили в ведомстве.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.