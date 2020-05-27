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2020-05-27T10:25
https://ria.ru/20200527/1572034240.html
Ряд крупнейших бразильских СМИ прекращает работу в резиденции Болсонару
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РИА Новости

Ряд крупнейших бразильских СМИ прекращает работу в резиденции Болсонару

01:59 27.05.2020 (обновлено: 10:25 27.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Несколько крупнейших бразильских СМИ заявили, что их журналисты больше не будут посещать официальную резиденцию президента Бразилии — Дворец Алворада, где сторонники бразильского лидера Жаира Болсонару в последние дни стали совершать словесные нападки на представителей СМИ, передает агентство Рейтер.
Как отмечает агентство, о соответствующем решении объявили компания Organizações Globo, владеющая крупнейшим бразильским телеканалом TV Globo и газетами O Globo и Valor Economico, а также телеканал TV Bandeirantes и еще две ежедневные газеты страны — Folha de S.Paulo и Estado de S.Paulo.
Отмечается, что у президента Бразилии "вошло в привычку" останавливаться у входа в свою официальную резиденцию и общаться со своими сторонниками, делать с ними селфи и давать комментарии журналистам. Однако в последние дни сторонники Болсонару стали совершать "гневные словесные нападки" на журналистов: так, в понедельник порядка 60 сторонников бразильского лидера громко перебивали журналистов, называя их "лжецами" и "мерзавцами".
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"Folha временно приостанавливает освещение новостей у входа во Дворец Алворада до тех пор, пока Дворец Планалту (рабочая резиденция президента. — Прим. ред.) не гарантирует безопасность прессы", — говорится в заявлении на сайте издания Folha de S.Paulo.

В заявлении подчеркивается, что нападки сторонников Болсонару на журналистов происходят каждый день. При этом, согласно сообщению издания, сам бразильский президент в понедельник также раскритиковал представителей прессы. "В день, когда вы будете привержены истине, я буду говорить с вами снова", — заявил Болсонару, слова которого приводятся в заявлении газеты.
Как отмечает агентство Рейтер, усиление атак на журналистов в Бразилии происходит на фоне ухудшения политической ситуации в стране, которое отчасти вызвано кризисом из-за коронавируса, жертвами которого стали в Бразилии уже свыше 20 тысяч человек. Сам Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее бразильский лидер называл COVID-19 "небольшим гриппом".
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Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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