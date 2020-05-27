Ряд крупнейших бразильских СМИ прекращает работу в резиденции Болсонару

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Несколько крупнейших бразильских СМИ заявили, что их журналисты больше не будут посещать официальную резиденцию президента Несколько крупнейших бразильских СМИ заявили, что их журналисты больше не будут посещать официальную резиденцию президента Бразилии — Дворец Алворада, где сторонники бразильского лидера Жаира Болсонару в последние дни стали совершать словесные нападки на представителей СМИ, передает агентство Рейтер

Как отмечает агентство, о соответствующем решении объявили компания Organizações Globo, владеющая крупнейшим бразильским телеканалом TV Globo и газетами O Globo и Valor Economico, а также телеканал TV Bandeirantes и еще две ежедневные газеты страны — Folha de S.Paulo и Estado de S.Paulo.

Отмечается, что у президента Бразилии "вошло в привычку" останавливаться у входа в свою официальную резиденцию и общаться со своими сторонниками, делать с ними селфи и давать комментарии журналистам. Однако в последние дни сторонники Болсонару стали совершать "гневные словесные нападки" на журналистов: так, в понедельник порядка 60 сторонников бразильского лидера громко перебивали журналистов, называя их "лжецами" и "мерзавцами".

"Folha временно приостанавливает освещение новостей у входа во Дворец Алворада до тех пор, пока Дворец Планалту (рабочая резиденция президента. — Прим. ред.) не гарантирует безопасность прессы", — говорится в заявлении на сайте издания Folha de S.Paulo.

В заявлении подчеркивается, что нападки сторонников Болсонару на журналистов происходят каждый день. При этом, согласно сообщению издания, сам бразильский президент в понедельник также раскритиковал представителей прессы. "В день, когда вы будете привержены истине, я буду говорить с вами снова", — заявил Болсонару, слова которого приводятся в заявлении газеты.