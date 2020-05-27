Пригожин рассказал, что не готов простить Шнурову

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с "Пятым каналом", что его встреча с музыкантом Сергеем Шнуровым "закончится точно не рукопожатием".
Конфликт между представителями шоу-бизнеса разгорелся после того, как Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды практически бедствуют из-за отмены выступлений в связи с распространением коронавируса. Шнуров резко отреагировал на высказывание продюсера, а когда тот попытался оправдаться, вновь раскритиковал Пригожина. После этого продюсер подчеркнул, что лидеру "Ленинграда" не избежать "мужского разговора", так как Шнуров в своих стихах упомянул его жену — певицу Валерию.
По словам продюсера, такие люди, как Шнуров, подавая плохой пример, обязательно приведут к "моральному разложению общества".
"Я ему не прощу только одно. Если бы он только на меня гавкал — он это делает в отношении женщины, которая его в принципе не трогает. <…> Вы знаете, (встреча. – прим. ред.) закончится точно не рукопожатием. Он должен как минимум извиниться перед Валерией, перед артисткой, женщиной, матерью", — заявил Пригожин.
При этом он назвал фейком опубликованную Шнуровым переписку, где продюсер якобы угрожает певцу расправой. "Вы знаете, я ему ничего не писал. Для того чтобы написать, надо иметь его телефон. Как эти люди называются, которые разыгрывают? Пранкеры! Понимаете, да? Каждый имеет свойство написать с какого-то компьютера и дальше провоцировать. Таких ситуаций огромное количество!" — добавил продюсер.