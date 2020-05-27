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Культура
2020-05-27T01:57
https://ria.ru/20200527/1572034161.html
Пригожин рассказал, что не готов простить Шнурову
https://cdn23.img.ria.ru/images/154010/56/1540105642_0:0:3092:1739_1036x0_80_0_0_9efc983db64dc3d94dc4572c612eae23.jpg
РИА Новости

Пригожин рассказал, что не готов простить Шнурову

01:55 27.05.2020 (обновлено: 01:57 27.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с "Пятым каналом", что его встреча с музыкантом Сергеем Шнуровым "закончится точно не рукопожатием".
Конфликт между представителями шоу-бизнеса разгорелся после того, как Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды практически бедствуют из-за отмены выступлений в связи с распространением коронавируса. Шнуров резко отреагировал на высказывание продюсера, а когда тот попытался оправдаться, вновь раскритиковал Пригожина. После этого продюсер подчеркнул, что лидеру "Ленинграда" не избежать "мужского разговора", так как Шнуров в своих стихах упомянул его жену — певицу Валерию.
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По словам продюсера, такие люди, как Шнуров, подавая плохой пример, обязательно приведут к "моральному разложению общества".
"Я ему не прощу только одно. Если бы он только на меня гавкал — он это делает в отношении женщины, которая его в принципе не трогает. <…> Вы знаете, (встреча. – прим. ред.) закончится точно не рукопожатием. Он должен как минимум извиниться перед Валерией, перед артисткой, женщиной, матерью", — заявил Пригожин.
При этом он назвал фейком опубликованную Шнуровым переписку, где продюсер якобы угрожает певцу расправой. "Вы знаете, я ему ничего не писал. Для того чтобы написать, надо иметь его телефон. Как эти люди называются, которые разыгрывают? Пранкеры! Понимаете, да? Каждый имеет свойство написать с какого-то компьютера и дальше провоцировать. Таких ситуаций огромное количество!" — добавил продюсер.
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КультураРоссияШоу-бизнесИосиф ПригожинШнур (Сергей Шнуров)
Популярные комментарии
Пригожину бы обратить внимание, что он сам простой народ оскорбил. Зазвездился
27 мая, 05:01
НСНаблюдатель Сторонний
2410004
что ж они так любят за женщин прятаться - Пригожин, Тиньков, Песков?.. фу блин
27 мая, 02:04
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
1630008
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