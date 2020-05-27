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2020-05-27T01:55
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Познер сравнил ситуацию в США с гражданской войной
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РИА Новости

Познер сравнил ситуацию в США с гражданской войной

01:55 27.05.2020
24933
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВладимир Познер
Владимир Познер
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Владимир Познер. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер выразил обеспокоенность обстановкой в США, заявив, что страна оказалась на грани гражданской войны. Такое мнение он высказал в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс.Эфире".
"Страна по-настоящему разделилась. То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны", - заявил Познер, объяснив, что такое разделение напоминает времена войны Севера и Юга и связано с диаметрально противоположными политическими взглядами у населения.
Говоря о конфликте между США и Китаем, Познер выразил уверенность, что в противостоянии однозначно победит Пекин, поскольку он обладает не только ядерным оружием и мощными Вооруженными силами, но и дисциплинированным населением.
Телеведущий констатировал, что американскому веку наступил конец и новый, XXI век уже будет веком господства Китая.
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Владимир ПознерКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Не, ну насчёт разделения США на два непримиримых лагеря он прав конечно, кто западные СМИ почитывает тот это знает. Просто мне этот Познер как человек неприятен, такие как он вечно придумывают себе "идеальное" иностранное государство для поклонения и презирают свою родину.
27 мая, 03:42
СССергей Смирнов
5110105
Англосаксы на протяжении всей своей истории пытались уничтожить Россию - либо путём гражданской войны, либо любым другим путём. Теперь бумеранг возвращается. Всё по-честному. А что касается таких как Познер - бог ему судья, на мой взгляд, он просто недостоин иметь российское гражданство. А по части оценки Китая он прав - против силы не попрёшь. Но китайцы добились всего своим трудом, а не как англосаксы - грабя весь мир.
27 мая, 06:03
Сергей Косов
3700002
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