Познер сравнил ситуацию в США с гражданской войной

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер выразил обеспокоенность обстановкой в США, заявив, что страна оказалась на грани гражданской войны. Такое мнение он высказал в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс.Эфире".
"Страна по-настоящему разделилась. То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны", - заявил Познер, объяснив, что такое разделение напоминает времена войны Севера и Юга и связано с диаметрально противоположными политическими взглядами у населения.
Телеведущий констатировал, что американскому веку наступил конец и новый, XXI век уже будет веком господства Китая.
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