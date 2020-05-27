Познер сравнил ситуацию в США с гражданской войной

"Страна по-настоящему разделилась. То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны", - заявил Познер, объяснив, что такое разделение напоминает времена войны Севера и Юга и связано с диаметрально противоположными политическими взглядами у населения.