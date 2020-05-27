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Названо средство для здорового внешнего вида
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РИА Новости

Названо средство для здорового внешнего вида

02:01 27.05.2020
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© Depositphotos / NinaMalynaДевушка загорает
Девушка загорает
© Depositphotos / NinaMalyna
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Выглядеть здоровым ничуть не менее важно, чем чувствовать себя таковым. Как добиться здорового внешнего вида, рассказала радио Sputnik врач-дерматолог Лариса Алексеева.
Внешность человек определяет первую реакцию на него окружающих. После пандемии нездоровый внешний вид может испортить вам рабочую встречу, романтическое свидание или даже посещение любого общественного места. Исправить ситуацию поможет здоровый оттенок кожи. Как его добиться, рассказала дерматолог Лариса Алексеева.

"В наше время все хотят выглядеть здоровыми, а здоровье и загар всегда отождествлялись. Но загорать можно далеко не всем. Если у человека есть склонность к определенным заболеваниям или к онкологическим процессам, или у него уже они есть, то очень хорошей альтернативой может стать искусственный загар или автозагар. Он не так вреден, как солярий, и, если его использовать в профессиональных студиях, можно добиться хороших результатов, выглядеть здоровым и красивым", – считает дерматолог.

Лариса Алексеева также добавляет, что профессиональный подход очень важен, иначе можно добиться прямо противоположного эффекта. Вместо пышущей здоровьем внешности приобрести болезненный вид.
"Автозагар бывает в нескольких формах. Есть кремы, гели, спреи, но основной компонент у них - дигидроксиацетон (ДГА). Этот компонент получается из сахарной свеклы и сахарного тростника. При контакте с аминокислотами нашей кожи он дает желаемый оттенок. Очень часто оттенок бывает не тот, который мы хотим, а желтоватый и болезненный, поэтому средство надо подбирать с профессионалом", - рассказала радио Sputnik дерматолог Лариса Алексеева.
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