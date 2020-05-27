Названо средство для здорового внешнего вида

"В наше время все хотят выглядеть здоровыми, а здоровье и загар всегда отождествлялись. Но загорать можно далеко не всем. Если у человека есть склонность к определенным заболеваниям или к онкологическим процессам, или у него уже они есть, то очень хорошей альтернативой может стать искусственный загар или автозагар. Он не так вреден, как солярий, и, если его использовать в профессиональных студиях, можно добиться хороших результатов, выглядеть здоровым и красивым", – считает дерматолог.