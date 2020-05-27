ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 5,4 миллиона

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось на почти 100 тысяч и превысило 5,4 миллиона, умерли свыше 343 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 99 780 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 1 486 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 404 512, количество летальных исходов - 343 514.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 454 452.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.