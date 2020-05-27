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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T01:28
https://ria.ru/20200527/1572033942.html
ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 5,4 миллиона
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 5,4 миллиона

01:28 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось на почти 100 тысяч и превысило 5,4 миллиона, умерли свыше 343 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 99 780 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 1 486 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 404 512, количество летальных исходов - 343 514.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 454 452.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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