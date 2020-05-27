САНА: в Сирии неизвестные напали на колонну американских военных

БЕЙРУТ, 27 мая - РИА Новости. Колонна с военнослужащими американской армии, которую сопровождали формирования "Сирийских демократических сил" подверглась нападению вооруженного отряда в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает агентство САНА со ссылкой на осведомленный источник.
По данным сирийского госагентства, нападение произошло у деревни Рушид, неизвестные применяли автоматическое оружие и гранаты, в результате трое американских военных и пятеро бойцов СДС получили ранения.
В Пентагоне эту информацию категорически опровергли.
Ранее сирийские СМИ сообщили о переброски американских военных из Ирака в Сирию. Они доставили на свои базы в провинции Эль-Хасаке дополнительную технику и высотки для мобильной связи.
Сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре в последние два месяца стали появляться в СМИ регулярно. В результате одного из подобных нападений без вести пропали двое американцев, их судьба неизвестна по сей день.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила. В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.