САНА: в Сирии неизвестные напали на колонну американских военных

По данным сирийского госагентства, нападение произошло у деревни Рушид, неизвестные применяли автоматическое оружие и гранаты, в результате трое американских военных и пятеро бойцов СДС получили ранения.

В Пентагоне эту информацию категорически опровергли.

Ранее сирийские СМИ сообщили о переброски американских военных из Ирака в Сирию. Они доставили на свои базы в провинции Эль-Хасаке дополнительную технику и высотки для мобильной связи.

Сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре в последние два месяца стали появляться в СМИ регулярно. В результате одного из подобных нападений без вести пропали двое американцев, их судьба неизвестна по сей день.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.