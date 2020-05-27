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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-27T04:48
https://ria.ru/20200527/1572033905.html
САНА: в Сирии неизвестные напали на колонну американских военных
https://cdn25.img.ria.ru/images/156205/08/1562050842_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_af225b9dab7d05e487c6963007735295.jpg
РИА Новости

САНА: в Сирии неизвестные напали на колонну американских военных

01:27 27.05.2020 (обновлено: 04:48 27.05.2020)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 27 мая - РИА Новости. Колонна с военнослужащими американской армии, которую сопровождали формирования "Сирийских демократических сил" подверглась нападению вооруженного отряда в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает агентство САНА со ссылкой на осведомленный источник.
По данным сирийского госагентства, нападение произошло у деревни Рушид, неизвестные применяли автоматическое оружие и гранаты, в результате трое американских военных и пятеро бойцов СДС получили ранения.
В Пентагоне эту информацию категорически опровергли.
Ранее сирийские СМИ сообщили о переброски американских военных из Ирака в Сирию. Они доставили на свои базы в провинции Эль-Хасаке дополнительную технику и высотки для мобильной связи.
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Сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре в последние два месяца стали появляться в СМИ регулярно. В результате одного из подобных нападений без вести пропали двое американцев, их судьба неизвестна по сей день.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила. В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.
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27463035
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Война в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Поделом. Что они там вообще делают? Их кто то приглашал?
27 мая, 02:17
Хрен Моржовый
4200000
...-2 трамповских карателя.
27 мая, 02:36
Русский Парень
1410000
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