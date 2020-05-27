Источник: служебный автомобиль мэра Магаса попал в аварию

НАЛЬЧИК, 27 мая – РИА Новости. Служебный автомобиль мэра Магаса Руслана Арсамакова попал в аварию на въезде в столицу Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Вечером во вторник служебный автомобиль главы администрации Магаса Арсамакова вылетел в кювет с моста на въезде в город. Информации о пострадавших пока нет", - сказал собеседник агентства.

Он не смог уточнить, находился ли сам Арсамаков в автомобиле во время аварии.

Арсамаков исполнял обязанности мэра Магаса с октября 2019 года, в ноябре того же года депутаты горсовета избрали его главой столицы Ингушетии. Ранее он работал в коммерческих структурах, в "Ингушэнерго", а также директором "Электросетей Магаса".