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2020-05-27T01:15
https://ria.ru/20200527/1572033874.html
Источник: служебный автомобиль мэра Магаса попал в аварию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_f243b1625f94cc0da4105ae08be88846.jpg
РИА Новости

Источник: служебный автомобиль мэра Магаса попал в аварию

01:15 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 мая – РИА Новости. Служебный автомобиль мэра Магаса Руслана Арсамакова попал в аварию на въезде в столицу Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Вечером во вторник служебный автомобиль главы администрации Магаса Арсамакова вылетел в кювет с моста на въезде в город. Информации о пострадавших пока нет", - сказал собеседник агентства.
Он не смог уточнить, находился ли сам Арсамаков в автомобиле во время аварии.
Арсамаков исполнял обязанности мэра Магаса с октября 2019 года, в ноябре того же года депутаты горсовета избрали его главой столицы Ингушетии. Ранее он работал в коммерческих структурах, в "Ингушэнерго", а также директором "Электросетей Магаса".
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Республика ИнгушетияПроисшествия
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