СМИ: Рютте не мог навещать умирающую мать из-за мер против COVID-19

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не смог провести последние недели с умирающей матерью из-за ограничений, введенных в стране из-за коронавируса, сообщает издание Dutch News.
Мике Рютте-Дилинг скончалась 13 мая в возрасте 96 лет в доме престарелых, сообщил премьер в понедельник. Церемония захоронения прошла 22 мая.
Рютте не мог навещать мать на протяжении восьми недель в связи с тем, что его правительство ввело ограничение на посещение домов престарелых.
"Премьер-министр соблюдал все ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, и не навещал свою мать в течение (более 8) недель. Однако ограничения позволяют попрощаться с умирающим членом семьи во время самого последнего этапа, и премьер-министр остался с матерью в её последнюю ночь", - говорится в заявлении офиса премьер-министра, которое передает агентство Рейтер.
Рютте-Дилинг скончалась не от коронавируса, хотя в её доме престарелых и была зафиксирована вспышка COVID-19.
Марк Рютте - младший из шести детей в семье. Его отец Исаак потерял свою первую жену в 1945 году, когда они находились в японском лагере для военнопленных. По возвращении в Нидерланды он женился на ее младшей сестре Мике.
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