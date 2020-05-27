СМИ: Рютте не мог навещать умирающую мать из-за мер против COVID-19

"Премьер-министр соблюдал все ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, и не навещал свою мать в течение (более 8) недель. Однако ограничения позволяют попрощаться с умирающим членом семьи во время самого последнего этапа, и премьер-министр остался с матерью в её последнюю ночь", - говорится в заявлении офиса премьер-министра, которое передает агентство Рейтер.