Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию

ЕС договорился с Сербией и Черногорией о сотрудничестве по охране границ

ЕС договорился с Сербией и Черногорией о сотрудничестве по охране границ

"Montenegro Airlines ранее сообщила, что готовится восстановить коммерческое сообщение, а первые рейсы будут в Белград. Дирекция гражданской авиации Сербии, между тем, решила отказать в разрешении черногорскому авиаперевозчику. В обосновании решения указано, что решением правительства в Подгорице нарушен принцип равнозначности в передвижении пассажиров", - сообщило агентство Танюг.