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Туризм
2020-05-27T00:59
https://ria.ru/20200527/1572033764.html
Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию
https://cdn25.img.ria.ru/images/155638/71/1556387142_0:139:3059:1860_1036x0_80_0_0_840513ac641c05e0c2c7a7b4b74fd2d0.jpg
РИА Новости

Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию

00:59 27.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Самолет авиакомпании Montenegro Airlines
Самолет авиакомпании Montenegro Airlines
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus /
Самолет авиакомпании Montenegro Airlines. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 мая – РИА Новости. Дирекция гражданской авиации Сербии не дала разрешения на полеты национального перевозчика Черногории Montenegro Airlines в страну в ответ на отказ Подгорицы открыть границы для сербов с 1 июня.
Премьер Сербии Ана Брнабич ранее осудила отказ Черногории открыть въезд для сербских граждан и связала его с неэпидемиологическими причинами. Черногорский премьер Душко Маркович сообщил в понедельник, что Подгорица с начала июня откроет въезд для граждан ряда государств. Речь идёт о десятке стран Восточной и Западной Европы, за исключением Боснии и Герцеговины (БиГ), Сербии и России.
Решение Подгорицы принято на фоне обострившихся противоречий властей Черногории с Сербской православной церковью, чьи права поддержали Белград, Москва и Республика Сербская БиГ.
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"Montenegro Airlines ранее сообщила, что готовится восстановить коммерческое сообщение, а первые рейсы будут в Белград. Дирекция гражданской авиации Сербии, между тем, решила отказать в разрешении черногорскому авиаперевозчику. В обосновании решения указано, что решением правительства в Подгорице нарушен принцип равнозначности в передвижении пассажиров", - сообщило агентство Танюг.
Решение вступает в силу в среду. Ранее МИД Сербии сообщил об открытии границ с соседними странами, включая Черногорию, с 1 июня.
Институт общественного здоровья Черногории заявил в воскресенье о первых за 68 дней пандемии сутках, когда не было выявлено ни одного нового больного COVID-19, по данным ведомства, также выздоровели все проходившие лечение. Президент Мило Джуканович в понедельник объявил, что страна успешно поборола коронавирус. Всего, по данным черногорского минздрава, с начала пандемии заболели 324 человека и девять граждан скончались.
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