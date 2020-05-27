В России за сутки потушили 57 лесных пожаров

"За сутки в России ликвидировано 57 лесных пожаров на площади 1369 гектаров", - говорится в сообщении.

К полуночи 27 мая в России действовали еще 69 лесных пожара на площади 17 595 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожара фиксируется в Красноярском крае (5 676 гектаров). Отмечается, что режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, в одном районе Иркутской области, в одном районе Тывы, а также в одном районе Хакасии.