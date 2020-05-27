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В России за сутки потушили 57 лесных пожаров
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РИА Новости

В России за сутки потушили 57 лесных пожаров

00:45 27.05.2020 (обновлено: 01:00 27.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 57 лесных пожаров на площади почти 1,4 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 58 потушенных за сутки лесных пожарах.
"За сутки в России ликвидировано 57 лесных пожаров на площади 1369 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 27 мая в России действовали еще 69 лесных пожара на площади 17 595 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожара фиксируется в Красноярском крае (5 676 гектаров). Отмечается, что режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, в одном районе Иркутской области, в одном районе Тывы, а также в одном районе Хакасии.
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