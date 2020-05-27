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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T05:07
https://ria.ru/20200527/1572033689.html
Вторую партию ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571802693_0:180:3072:1908_1036x0_80_0_0_9fe873ebe64da421c310bedfc8d8fbed.jpg
РИА Новости

Вторую партию ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая

00:44 27.05.2020 (обновлено: 05:07 27.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL / Перейти в фотобанкПартия аппаратов искусственной вентиляции легких
Партия аппаратов искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL
Перейти в фотобанк
Партия аппаратов искусственной вентиляции легких
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Вторая партия аппаратов ИВЛ для России находится в производстве и будет готова к отправке в мае, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.
"Остальные 150 аппаратов ИВЛ будут сделаны производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позже в этом месяце", - сказал он.
Аппараты производит компания Vyaire Medical в Калифорнии, они будут переданы Центру имени Пирогова.
На минувшей неделе военно-транспортный самолет доставил первые 50 аппаратов, которые были направлены в Центр имени Пирогова для дальнейшего распределения.
Всего Вашингтон безвозмездно передаст Москве 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов.
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Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее выразил признательность США за оказываемое на нынешнем этапе содействие.
Между тем представители Демократической партии США в подконтрольной им палате представителей конгресса потребовали от президента Дональда Трампа дать объяснения по поводу отправки этого груза в Россию. Они выразили мнение, что поставка осуществлена в то время, когда США все еще находятся в критической фазе борьбы с пандемией коронавируса, и что Трамп отправлял аппараты ИВЛ за границу в качестве "политических реверансов".
Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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