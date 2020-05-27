Вторую партию ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая

ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Вторая партия аппаратов ИВЛ для России находится в производстве и будет готова к отправке в мае, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.
"Остальные 150 аппаратов ИВЛ будут сделаны производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позже в этом месяце", - сказал он.
Аппараты производит компания Vyaire Medical в Калифорнии, они будут переданы Центру имени Пирогова.
На минувшей неделе военно-транспортный самолет доставил первые 50 аппаратов, которые были направлены в Центр имени Пирогова для дальнейшего распределения.
Всего Вашингтон безвозмездно передаст Москве 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее выразил признательность США за оказываемое на нынешнем этапе содействие.
Между тем представители Демократической партии США в подконтрольной им палате представителей конгресса потребовали от президента Дональда Трампа дать объяснения по поводу отправки этого груза в Россию. Они выразили мнение, что поставка осуществлена в то время, когда США все еще находятся в критической фазе борьбы с пандемией коронавируса, и что Трамп отправлял аппараты ИВЛ за границу в качестве "политических реверансов".
Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
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