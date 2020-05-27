Вторую партию ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая

"Остальные 150 аппаратов ИВЛ будут сделаны производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позже в этом месяце", - сказал он.

Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.