Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков

"Я прошу, призываю всех, начиная с себя, заканчивая медсестрой и врачом, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это не работа, это мобилизация, это долг гражданина и мусульманина, если этого нет в душе и сердце, он должен покинуть команду", — заявил Кадыров на заседании оперативного штаба по коронавирусу, которое транслировалось в эфире телеканала "Грозный".