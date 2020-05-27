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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:46
https://ria.ru/20200527/1572033640.html
Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:114:2242:1375_1036x0_80_0_0_cda308a73b7efbdc86e0d1061dd9708e.jpg
РИА Новости

Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков

00:42 27.05.2020 (обновлено: 13:46 27.05.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 27 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех сотрудников ведомств и специалистов, задействованных в борьбе против коронавируса, отказаться от отпусков до завершения пандемии.
Кадыров во вторник впервые после слухов о болезни сообщил, что лично заслушал доклады об обстановке в республике после праздничных выходных в связи с Ураза-байрамом. Фото с совещания были опубликованы в Telegram-канале Кадырова.

"Я прошу, призываю всех, начиная с себя, заканчивая медсестрой и врачом, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это не работа, это мобилизация, это долг гражданина и мусульманина, если этого нет в душе и сердце, он должен покинуть команду", — заявил Кадыров на заседании оперативного штаба по коронавирусу, которое транслировалось в эфире телеканала "Грозный".

Он подчеркнул, что "сегодня для народа, для Чеченской Республики и всего мира самые трудные дни".
"Это все равно что война, враг невидим и очень опасен… Сотрудники МВД, Росгвардии, медики — все, кто задействован, все должны работать, никакого отпуска, прогулов не должно быть", — заключил Кадыров.
В Чечне, по последним данным Минздрава региона, зарегистрировано 1133 случаев COVID-19, 690 вылечились, 13 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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