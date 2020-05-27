Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко

"Эти усилия продвигают неверный и токсичный нарратив, не имеющий основания в реальности американо-украинских отношений, с целью ослабить отношения между Соединенными Штатами и Украиной и посеять раздор между нашими странами. Это не в интересах ни одной из стран. Мы решительно осуждаем эти попытки", - говорится в совместном заявлении экс-послов, опубликованном во вторник.
Свои подписи под ним поставили Роман Попадюк, Стивен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Хербст, Уильям Тэйлор, Джон Тефт и Мари Йованович. Они призвали официальных лиц с обеих сторон избегать шагов, размывающих двусторонние отношения.
Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко якобы признался Байдену, что "нет коалиции в парламенте". Деркач заявил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, были переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что это дело могут квалифицировать как госизмену.
Джо Байден является единственным претендентом от Демократической партии на звание кандидата в президенты и составит конкуренцию Дональду Трампу на предстоящих в ноябре выборах. Предвыборный штаб Байдена заявил, что за этим стоит Россия, которая стремится навредить ему.