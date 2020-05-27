Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко

"Эти усилия продвигают неверный и токсичный нарратив, не имеющий основания в реальности американо-украинских отношений, с целью ослабить отношения между Соединенными Штатами и Украиной и посеять раздор между нашими странами. Это не в интересах ни одной из стран. Мы решительно осуждаем эти попытки", - говорится в совместном заявлении экс-послов, опубликованном во вторник.