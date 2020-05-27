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2020-05-27T10:09
https://ria.ru/20200527/1572033493.html
Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
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РИА Новости

Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге

00:21 27.05.2020 (обновлено: 10:09 27.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал объявить о жестких мерах в отношении Китая в связи с событиями в Гонконге.

"Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтете это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней", — сказал он в ответ на вопрос, будет ли Вашингтон вводить санкции против Пекина.

Он отрицательно ответил на вопрос, идет ли речь о санкциях, но заявил, что это будет "нечто мощное".
В то же время агентство Блумберг сообщило, что администрация президента США рассматривает возможность введения "ряда санкций в отношении китайских чиновников, а также компаний и финансовых институтов", в частности, речь может идти о заморозке их активов. Сейчас, по сведениям агентства, продолжаются межведомственные консультации, окончательное решение еще не принято.
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин, приняв законопроект о национальной безопасности, "захватит" Гонконг. КНР сделала США представление из-за заявлений американских чиновников по этому вопросу и пообещала принять контрмеры, если Соединенные Штаты продолжат действовать вопреки ее интересам.
Любое решение Китая, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру Вашингтоном подхода к принципу "одна страна, две системы", заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он осудил внесение в повестку Всекитайского собрания народных представителей законопроекта о нацбезопасности Гонконга. По мнению Помпео, это нарушает законы Гонконга и игнорирует волю его народа. Госсекретарь назвал это "предвестником гибели" автономии региона.
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В воскресенье в Гонконге после нескольких месяцев относительного спокойствия прошли массовые антиправительственные протесты, для разгона которых сотрудники полиции применяли слезоточивый газ и водометы, задержаны более 180 человек. Люди вышли на улицы, протестуя против рассмотрения в китайском парламенте проекта о национальной безопасности.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга.
Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, документ предусматривает наказание за любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Дональд ТрампГонконгКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Главное, Доня, не наложи мощную кучу от натуги. Как твой предшественник, порвавший в клочья свои портки, но считавший, что это была экономика России. Нашу экономику свои гробят.
27 мая, 01:31
ЛКЛысый Кучерявый
38601010
Сами китайцы рассказали? Или информация от надёжного блоХера?
27 мая, 01:19
ТМТоварищ Мaузер
2560009
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