Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге

"Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтете это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней", — сказал он в ответ на вопрос, будет ли Вашингтон вводить санкции против Пекина.

Он отрицательно ответил на вопрос, идет ли речь о санкциях, но заявил, что это будет "нечто мощное".

В то же время агентство Блумберг сообщило, что администрация президента США рассматривает возможность введения "ряда санкций в отношении китайских чиновников, а также компаний и финансовых институтов", в частности, речь может идти о заморозке их активов. Сейчас, по сведениям агентства, продолжаются межведомственные консультации, окончательное решение еще не принято.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин, приняв законопроект о национальной безопасности, "захватит" Гонконг. КНР сделала США представление из-за заявлений американских чиновников по этому вопросу и пообещала принять контрмеры, если Соединенные Штаты продолжат действовать вопреки ее интересам.

Любое решение Китая, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру Вашингтоном подхода к принципу "одна страна, две системы", заявил госсекретарь США Майк Помпео . Он осудил внесение в повестку Всекитайского собрания народных представителей законопроекта о нацбезопасности Гонконга. По мнению Помпео, это нарушает законы Гонконга и игнорирует волю его народа. Госсекретарь назвал это "предвестником гибели" автономии региона.

В воскресенье в Гонконге после нескольких месяцев относительного спокойствия прошли массовые антиправительственные протесты, для разгона которых сотрудники полиции применяли слезоточивый газ и водометы, задержаны более 180 человек. Люди вышли на улицы, протестуя против рассмотрения в китайском парламенте проекта о национальной безопасности.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга.