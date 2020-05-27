В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Советская историография ассоциировала разгром в Цусимском сражении с началом краха царизма, но во многом поражение произошло из-за неудачного стечения обстоятельств, злого рока и непрофессионализма командующего Второй тихоокеанской эскадры, заявил РИА Новости в среду эксперт Российского военно-исторического общества ( Советская историография ассоциировала разгром в Цусимском сражении с началом краха царизма, но во многом поражение произошло из-за неудачного стечения обстоятельств, злого рока и непрофессионализма командующего Второй тихоокеанской эскадры, заявил РИА Новости в среду эксперт Российского военно-исторического общества ( РВИО ) Никита Буранов.

День памяти российских моряков, погибших в Цусимском сражении, отмечается 27 мая. Это сражение русских кораблей с японским флотом, разыгравшееся 55 лет назад у островов Цусима, стало последним этапом русско-японской войны. В бою были потоплены противником шесть русских эскадренных броненосцев, броненосец береговой обороны, три крейсера, вспомогательный крейсер и три эскадренных миноносца. Получили тяжёлые повреждения и были затоплены своими экипажами броненосный крейсер, крейсер и два эскадренных миноносца. Сдались в плен два эскадренных броненосца, два броненосца береговой обороны и эскадренный миноносец. Всего в Цусимском сражении погибли 5 045 русских моряков и более 800 были ранены.

"Цусимское сражение завершилось самым провальным поражением в истории России, хотя русские моряки демонстрировали феноменальную храбрость и стойкость в борьбе с превосходящими силами противника. Советская историография ассоциировала поражение в Цусимском сражении с началом краха царизма, но во многом в поражении виноваты неудачное стечение обстоятельств и злой рок, преследовавший российский моряков на протяжении всего сражения и неготовность командующего Второй тихоокеанской эскадрой к конкретному бою", - заявил Буранов.

Историк отметил, что большинство младшие чинов, офицеров, мичманов и матросов до конца выполняли свой долг, "русские моряки были вдохновлены подвигом экипажа крейсера "Варяг", который, выдержав неравный бой с японской эскадрой, и не спустив флага перед неприятелем, сам потопил свой корабль".

"Одна из причин поражения в Цусимском сражение лежит на совести адмирала Зиновия Рождественского, который командовал Второй тихоокеанской эскадрой, и не предвидел развитие событий и не подготовил сражение должным образом. Действия русского флота сводились к тому, чтобы продвигаться в сторону Владивостока и по обстоятельствам решать, как действовать. В противовес ему командующий объединённым флотом Японии в русско-японской войне опытный адмирал Того Хэйхатиро, хорошо знавший тактику русского флота, продумал план своих действий до мелочей", - рассказал эксперт РВИО.

Историк подчеркнул, что фактически Рождественский действовал вопреки директиве императора Николая II, в которой указывалось, что задача Второй эскадры "состоит не в том, чтобы с некоторыми судами прорваться во Владивосток, а в том, чтобы завладеть Японским морем".

Эксперт рассказал, что адмирал Того Хэйхатиро развернул дозор из переоборудованных и вооружённых пароходов, который сумел ещё на дальних подступах обнаружить подход русских кораблей.

"В ночь на 27 мая эскадра под командование вице-адмирала Рождественского приблизилась к Корейскому проливу и в тот же момент была атакована японским флотом. Русские корабли перестроились в одну кильватерную колонну, ощетинившись пушками, двинулись на японцев. Корабли шли один за другим, что сужало сектор обстрела", - рассказал историк.

Эксперт отметил, что японский адмирал применил новый для того времени тактический приём.

"Того Хэйхатиро разбивал свои корабли на группы, которым заранее были определены секторы обстрела, огонь орудий перемещался с ходом кораблей. Японцы ждали, когда русский корабль зайдёт в их зону ответственности, сначала пристреливались, а затем обрушивали полную огневую мощь. Таким образом они выводили из строя даже мощные современные броненосцы. Затем из-за тяжёлых бронированных кораблей выскакивали миноносцы, пускали торпеды, ставили минные заграждения", - заявил Буранов.

Историк отметил, что японцы в первые минуты боя уничтожили флагманский корабль – эскадренный броненосец "Князь Суворов", на котором находился вице-адмирал Рождественский, что в значительной степени предопределило ход боя. Таким образом, управление эскадрой было потеряно через 20 минут после начала боя. Адмирал, который получил тяжёлое ранение в голову, в этом сражении попал в плен.

"Ещё одной причиной поражения русской эскадры стала слишком малая средняя скорость русской кораблей, которая не могла быть больше из-за неоднородного состава флота, в состав которой входили старые корабли. Техническое состояние кораблей после дальних походов оставляло желать лучшего, на них наросли ракушки, износились механизмы и это также замедляло их. В итоге средняя скорость русской эскадра составляла всего девять узлов, тогда как у японцев - 15 узлов, что делало их манёвр гораздо более эффективным", - заметил эксперт.