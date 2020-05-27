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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T00:05
https://ria.ru/20200527/1572033323.html
Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1036x0_80_0_0_f0e0ede9531cd3319d47934ab412b948.jpg
РИА Новости

Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии

00:05 27.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Доходы граждан, сохранение и создание рабочих мест должны стать приоритетами при восстановлении экономики РФ после пандемии коронавируса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В среду в Госдуме состоится "правительственный час" с министром экономического развития Максимом Решетниковым по теме поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса.
Как сообщил Володин, разговор пойдет о практической реализации адресной поддержки пострадавших отраслей и планах по их восстановлению. Он напомнил, что ранее Госдума во взаимодействии с правительством приняла ряд законов по поддержке экономики и бизнеса, в том числе самозанятых, а также малых и средних предприятий.
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Володин подчеркнул, что предложенные президентом РФ и законодательно обеспеченные решения, помощь, адресованная малому и среднему бизнесу, должны дойти до каждого. Депутаты также обсудят с министром, какие средства и сколько времени потребуется, чтобы восстановить занятость, доходы граждан и положение в пострадавших отраслях.
"Доходы граждан, сохранение и создание рабочих мест должны стать приоритетами при восстановлении экономики", - приводит слова Володина пресс-служба Думы.
Госдума на прошлой неделе приняла закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.
На прошлой неделе также был принят закон о расширении полномочий кабмина РФ и дополнительных мерах поддержки бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вячеслав ВолодинЭкономика
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