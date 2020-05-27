"Хлеб и вино — к экрану". Возможны ли в РПЦ обряды через интернет

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Пандемия коронавируса вынудила Русскую православную церковь пойти на непростые меры. Впервые в истории верующие молятся не перед алтарем, а перед гаджетом с трансляцией богослужения. Станут ли онлайн-службы нормой и возможны ли таинства на удаленке — в материале РИА Новости.

"Никого не отвлекаешь"

К службам в интернете москвичка Анна Голик подключается регулярно — держит в руке текст последования литургии, следит за ее ходом и молится одновременно с духовенством.

"Удобно: можно пройтись по комнате, открыть окно, слушать богослужение, сидя на кровати, или, взяв в руки телефон, дойти до кухни, попить воды. Можно подпевать и не переживать, что кого-то отвлекаешь", — говорит она РИА Новости.

Другое дело — в храме, особенно переполненном людьми, там так не походишь. Впрочем, по словам Анны, все зависит от внутреннего настроя.

"Иногда молишься и не замечаешь, как проходят три часа службы, а иногда и 40 минут выдерживаешь с трудом. В храме бывает точно так же", — признается она.

Некоторые священнослужители видят плюсы в онлайн-богослужениях. Так, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион неоднократно заявлял, что к трансляции из одного храма подключаются тысячи людей — в разы больше, чем вмещает церковь. И службами в Сети заинтересовались "совершенно новые люди", далекие от веры, те, кому психологически сложно зайти внутрь.

"И я надеюсь, что по крайней мере часть этих людей после того, как карантинные меры отменят, уже в режиме реального времени будут участвовать в богослужениях", — сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

"Когда не можешь причаститься"

Но далеко не всем священнослужителям и мирянам онлайн пришелся по душе: не у каждого есть возможность спокойно помолиться в условиях семейного быта.

Ивану и Александре Ридэль сосредоточиться на молитве дома довольно сложно. "Готовка, уборка, дети — все это отвлекает. В храме ведь стараешься не размышлять о житейском, а в квартире об этом не думать нельзя", — говорит Иван корреспонденту РИА Новости.

Собственно, верующие воспринимают церковь как место, где можно остаться наедине со своими мыслями и помолиться "в тишине". А если говорить о службе, то, по словам Ивана, очень важно и чувство единения с остальными прихожанами.

"Ощутить это в режиме онлайн с не знакомым лично духовенством, совершающим литургию за десятки или сотни километров от тебя, непросто. Даже если смотришь трансляцию из своего родного храма, сохраняется дистанция — далеко не всегда ощущаешь себя частью богослужения. Нет чувства соборной молитвы", — признается Иван.

Соборность — важнейший принцип для христиан. Совместное участие в литургии и главном ее таинстве — евхаристии — основа основ. "По литургии в режиме онлайн возникает много вопросов. Например, непонятно, нужно ли смотреть трансляцию евхаристического канона (молитв и песнопений для совершения таинства. — Прим. ред.), когда не можешь причаститься", — разводит руками Иван Ридэль.

Супруги перепробовали разные варианты участия в церковной жизни "на удаленке". В итоге решили, что вечерние богослужения, когда не совершается таинство причастия, будут смотреть онлайн. Эти службы включают в себя довольно много разных молитв, для самостоятельного совершения которых "дома такого количества необходимых книг не соберешь". А вот утреннюю литургию, до евхаристического канона, они совершают уже самостоятельно, без трансляции священнических действий онлайн.

Однако супруги признаются, что богослужение в храме важнее всего, ведь там можно приобщиться к главному христианскому таинству — причаститься Тела и Крови Христовых.

Онлайн — или ничего

Именно за невозможность причаститься во время онлайн-литургии и отсутствие "чувства соборной молитвы" некоторые священники окрестили такой формат богослужения суррогатным. Ведь, согласно канонам, литургия и совершается для того, чтобы верующие приобщились Тела и Крови Христовых и мистическим образом соединились с Богом.

Однако, как поясняли неоднократно в Русской православной церкви, сетевой формат нужен для утешения верующих, которые из-за режима массовой самоизоляции физически не могут попасть в храм.

Как пояснили РИА Новости в рабочей группе РПЦ по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, в ряде регионов России православные оказались перед жестким выбором: либо вообще без служб, что для воцерковленного человека является тяжелейшим ударом, либо участвуй в них безопасно — с помощью Сети.

Но онлайн-службы — это, конечно же, временная мера, успокаивают в патриархии.

Что можно по телефону

Между тем онлайн-практика вызвала в Церкви оживленную дискуссию насчет таинств. Согласно социологическим опросам в Европе и Америке, во время массовой самоизоляции религиозность людей возросла.

Но в Русской церкви исповедь "по удаленке" не практикуется. Хотя в теории она допустима.

"Удаленная исповедь — например, по телефону — позволяется только в случае смертельной опасности или полной изоляции человека, когда он в ближайшее время не сможет это положение изменить", — отмечает в беседе с РИА Новости председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель столичного храма Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков.

Хлеб и вино — к экрану?

Кульминацией спора о полноценности богослужений по интернету и дистанционных таинствах стала новость о служителе неканонической Православной церкви Украины, который совершил евхаристию — то самое главное таинство причастия — в онлайн-режиме. Во время трансляции службы он попросил мирян поднести к экранам хлеб и вино, а потом ими причаститься.

В Русской церкви назвали такой способ совершения главного обряда абсурдным. Строго говоря, вообще ни одно из семи таинств — причастие, исповедь, венчание, миропомазание, елеосвящение, рукоположение, крещение — невозможно совершить в удаленном режиме.

Причем, по словам протоиерея Максима Козлова, тут нет исключений. Все таинства возможны только при личном участии верующего. И все они совершаются священнослужителем. Согласно канонам , исключение из этого правила распространяется лишь на один обряд: умирающего человека, если нет поблизости духовного лица, может крестить мирянин.

"Ведь таинство причастия, например, дает возможность общения с Богом только в той личной форме, в которой его установил Христос и совершали апостолы", — отмечает он.

© Артем Буденный Причастие в храме Благоверного Князя Игоря Черниговского и Киевского. Москва, Переделкино. 22 марта 2020 © Артем Буденный Причастие в храме Благоверного Князя Игоря Черниговского и Киевского. Москва, Переделкино. 22 марта 2020

К тому же, по словам богослова, даже в период самых жестоких гонений на Церковь, в римскую эпоху и в 20-30-е годы в СССР, верующие никогда не шли путем совершения таинства причастия удаленно. Хотя "ситуация, наоборот, располагала к этому".

"В те же 1930-е годы была теоретическая возможность договориться, что в такой-то момент священник совершает евхаристию, а находящийся в заключении человек знает, что в этот момент совершается, и как бы приобщается к таинству причастия с помощью хлеба и вина — их-то можно было раздобыть. Но ничего подобного никогда в практике исповедников и новомучеников российских не было. Тогда понимали, что если такая ситуация попущена Богом, то нужно научиться ее принимать с верой и понести как испытание", — обращает внимание богослов.

А нынешние испытания, по его словам, когда привыкшие регулярно причащаться миряне всего на два-три месяца лишены этой возможности, "несоизмеримы с тем, что было в XX веке". Священник убежден, что если православный христианин в силу объективных обстоятельств — "будучи, например, в плену или в стране иноверцев" — не может участвовать в церковных таинствах, то это "не делает его неверующим и лишенным надежды на вечную жизнь человеком".

"Нынешние лишения, может быть, церковным людям и даются тяжело. Но это то, что нужно суметь потерпеть", — призывает отец Максим.