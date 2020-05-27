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2020-05-27T08:00
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Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
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РИА Новости

Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки

08:00 27.05.2020
79231
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепп Боррель максимально наглядным образом проиллюстрировал известную политическую поговорку о том, что вовремя предать означает предвидеть. Маститый европейский дипломат, вероятно, пригляделся к ситуации на геополитической арене и решил, что пришло самое время обозначить новый стратегический курс Евросоюза, который, очевидно, будет проходить под девизом "Век Азии начался!"
Собственно, о начавшемся "азиатском веке" и заявил господин Боррель на недавней встрече с немецкими дипломатами. Более того, по версии главы европейской дипломатии, американоцентричный (или находящийся под управлением США) мировой порядок — закончился, как раз в контексте наступления нового этапа исторического развития, в котором Евросоюз уже не готов довольствоваться ролью любимой американской колонии или в лучшем случае младшего партнера Вашингтона, который периодически милостиво разрешал коллективному Старому Свету заниматься неоколониализмом на своих традиционных "охотничьих угодьях" в Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.
Брюссель хочет большего, и эта смелость объясняется очень просто: Вашингтон ослабел, Евросоюз чувствует, что баланс сил поменялся и что жесточайший конфликт по линии Вашингтон — Пекин открывает для Евросоюза большое окно возможностей, в которое нужно успеть запрыгнуть, несмотря на недовольство всех американских сателлитов, находящихся внутри объединенной Европы.
Британская The Guardian приводит довольно смелые тезисы из выступления господина Борреля.

"Аналитики долго говорили о конце американской системы (международных отношений. — Прим. ред.) и наступлении азиатского века. Это сейчас происходит на наших глазах", — заявил главный европейский дипломат. И дал понять, что на Евросоюз в целом сейчас оказывается колоссальное дипломатическое давление как со стороны Вашингтона, так и со стороны Пекина.

Стоит отметить, что сам факт жалобы ведущего европейского чиновника на то, что на Евросоюз "давят в вопросе выбора стороны (конфликта. — Прим. ред.)", уже является, по сути, скандалом, так как предполагает, во-первых, наличие некой свободной воли у политиков, управляющих европейскими странами, а во-вторых, допускает саму возможность того, что Евросоюз станет в фундаментальном геополитическом конфликте на сторону Китая, оказавшись с Америкой по разную сторону баррикад, несмотря за все заверения о наличии общих ценностей, трансатлантической солидарности и принадлежности к общей системе безопасности в виде НАТО.
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Но самое интересное — это то, каким образом главный дипломат Евросоюза предлагает решить проблему выбора. Он предлагает отойти в сторону и дать двум претендентам на статус главной державы планеты выяснить отношения без прямого участия Брюсселя в конфликте на стороне Пекина или Вашингтона.

По большому счету Евросоюз через своего ведущего дипломата сделал декларацию о суверенитете. По версии Борелля, европейцы "должны следовать нашим собственным интересам и ценностям и избегать превращения в инструмент той или иной стороны", очевидно, подразумевая нежелание превращаться в пешку в руках Пекина или оставаться пешкой в руках Вашингтона.

Вряд ли Дональд Трамп будет в восторге от такого дезертирства с поля геополитических баталий в исполнении блока, который (по крайней мере, в теории) должен быть самым преданным вассалом США и поддерживать все американские геополитические авантюры. Как уже неоднократно говорили представители ближнего круга американского президента, защита Pax Americana — "американоцентричного мира" и американской гегемонии — это главный приоритет, по отношению к которому не может быть компромиссов.
В этом контексте заявление Борреля о том, что вообще-то американский век закончился, а прямо сейчас наступает век азиатский, не может быть воспринято иначе как предательство, за которое нужно наказать даже не столько конкретного дипломата (который вряд ли выступал в жанре политической самодеятельности), а вообще весь сегмент европейской политической элиты, который внезапно посчитал, что пришло самое время то ли поискать себе другого хозяина (и заигрывает с Пекином), то ли восстановить былое величие и заявить о Евросоюзе как о независимом "полюсе силы" в новом многополярном мире.
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Стоит отметить, что и в отношении Китая Боррель не нашел особо теплых слов, заявив скорее о необходимости конфронтации, чем кооперации. "Нам нужна более твердая стратегия в отношении Китая, которая также требует улучшения отношений с демократической частью Азии", — отметил он.
Вряд ли Пекину понравится ситуация, в которой все соседи Китая, с которыми у него есть определенные трения (или настоящие пограничные горячие точки), вдруг начнут получать дипломатическую, экономическую, а также, возможно, технологическую и военную поддержку со стороны стран Евросоюза. С учетом того, что главным автором амбициозной стратегии "возвращения Евросоюза в Азию" вообще-то является президент Франции Макрон, может возникнуть обоснованное подозрение в том, что Евросоюз хочет вернуться даже не к "славным денькам" холодной войны XX века, когда Европа пользовалась на международной арене несравненно большим авторитетом и влиянием, чем сейчас, а сразу — в век XIX, когда европейские державы делили азиатские колонии между собой и зарабатывали астрономические прибыли на своих колониальных проектах.
Предложить соседям Китая, у многих из которых могут быть свои сложности в отношениях с Вашингтоном, некую альтернативную "геополитическую крышу" — это ход, который может показаться некоторым европейским политикам буквально гениальным, ведь новый "азиатский век" не обязательно должен быть "китайским". По крайней мере, с точки зрения Евросоюза "азиатский век" вполне может быть периодом, в котором Старый Свет снова как следует заработает в этом регионе, тем более что в современных условиях можно обойтись без применения военной силы.
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С одной стороны, такое внезапное пробуждение европейских геополитических амбиций не может не радовать: "коллективный Запад" окончательно распадается, а Евросоюз так и ищет себе приключений сразу на двух геополитических фронтах — в дипломатической борьбе с Китаем и в торговой войне с США. Но, с другой стороны, становится слегка тревожно за те остатки более-менее стабильной системы международных связей и отношений, которая досталась нам от XX века (и в строительстве которой участвовал наши великие предки) — с учетом желания многих крупных геополитических игроков радикально решить накопившиеся между ними противоречия, есть риск того, что жить ей осталось не очень долго.
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Ближний ВостокДональд ТрампНАТОЕвросоюзСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Болтать он может что угодно. А вот если делать что то задумает - придется разрешение Хозяина из Белого дома получать. А тот еще и наказать сможет...А то и прогнать просто.
27 мая, 10:12
Vladidmir Kanygin
27100108
Вот и славненько.Главное России вести свою игру.
27 мая, 10:20
Игорь Бердин
2820001
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